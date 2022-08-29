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В Івано-Франківську під час сварки чоловік жорстоко порізав свою родину: фото

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В Івано-Франківську під час сварки чоловік жорстоко порізав свою родину: фото

Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

В Івано-Франківську поліція затримала 47-річного чоловіка, який під час сімейної сварки тяжко поранив ножем свою дружину.

Також підозрюваний травмував свою доньку, яка втекла через балкон разом із маленькою сестричкою. 

Як повідомила ТСН.ua представниця відділу комунікацій ГУНП в Івано-Франківській області Ганна Сосяк, 15-річна донька схопила молодшу 7-річну сестричку та втекла на вулицю через балкон.

© ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

"В цьому дівчаткам допомогли перехожі", - уточнюють в поліції.

За даними правоохоронців, під час сварки найбільше постраждала дружина нападника – він вдарив її ножем у живіт, після чого жінку шпиталізували до реанімації. Там вона перебуває вже другу добу. Старшій доньці лікарі зашили рану, менша, на щастя, не постраждала.

© ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Сам же нападник після сварки втік з місця злочину, але поліцейські завдяки вжитим заходам протягом кількох годин розшукали його на одній із вулиць Івано-Франківська та затримали. Чоловікові загрожує до 8 років в’язниці.

© ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік вистрілив у голову 10-річному хлопчикові

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