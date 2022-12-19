На Ізюмщині люди вперше за 9 місяців побачили світло в оселях: як виживали

На Ізюмщині, де були запеклі бої з окупантами, енергетики змогли відновити живлення 85% споживачів. Без електрики поки частина самого Ізюма та декілька сусідніх сіл, йдеться в ТСН.

Прильот в одну із будівель знеструмив усе село ще на початку березня. Вибуховою хвилею пошкодило опору та розірвало лінії електропередач. “Працюємо тут уже другий тиждень. Спочатку відновлювали високовольтну лінію до цього села, а тепер зайнялися відновленням 4 ліній. Обірвані дроти. І скрізь так. Обриви, урвища, зламані. Стовп був збитий, його відновили, тепер відновлюємо дроти”, - розповідають майстри.

Допомагає енергетикам місцевий житель - пан Олександр. Хоче чимнайшвидше побачити світло у хаті, тому без діла вирішив не сидіти. “Бо без світла вже 9 місяців сидимо. Немає світла вже давно-давно. Хлопці молодці. Дай Бог, що вони приїхали і зроблять світло. Тепер хоть і холодильник буде робить, і вода буде своя, у нас є скважина. Ми тепер будемо жити, як всі люди живуть”, - радіє чоловік.

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Іванівку заживлює бригада ізюмських енергетиків. Саме вона намагалась відновлювати світло і в Ізюмі, коли окупанти обстрілювали місто. Лише в березні працівники тричі потрапляли під обстріл. “Під касети страшно було потрапляти. Коли, крім машини, тебе більше нічого не захищає. Вдома хочеться зі світлом, з цивілізацією бути. Вода від світла, все від світла. Дитина маленька, тож треба було”, - каде електромонтер Максим.

Відновити світло у місті, яке безперервно атакували росіяни, тоді було неможливо. Щойно відремонтували ділянку - по ній прилітало. “Неможливо. Приходиш додому, тільки увімкнув чайник і все, світло згасо. Вже щось прилетіло, вже щось порвало. Вся робота нанівець і такщодня. Ми одну й ту саму лінію могли зібрати 10-15-20 разів”, - пригадує він.

Нині, кажуть електромонтери, працювати набагато легше. Обстріли вщухли та й люди допомагають чим можуть. Ніяких скарг та претензій, а лише вдячність за роботу.

Два тижні роботи і село зі світлом. З появою електрики в оселях з’явились тепло та вода, адже запрацювали котли та помпи. “Телефони заряджали, а то навіть не включали сильно. Ми заощаджуємо. У нас у селі ніхто сильно не включає, ми економимо, навіть холодильники у всіх відключені. Щоправда, там зберігати нічого”, - кажуть люди.

Щойно підзарядили телефони, жителі прямують на гору до сільради, щоб телефонувати.

Під окупацією Ізюмщина була майже 7 місяців, а без світла та води - дев’ять. Нині енергетики змогли підключити 85 відсотків споживачів. Кажуть, працювали б швидше, якби росіяни не позаміновували села. З початку вторгнення на Харківщині від ворожих мін загинули двоє енергетиків, ще шестеро дістали поранення.

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