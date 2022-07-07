На Ізюмському та Слов’янському напрямку ворог накопичує сили: яка ситуація на фронті

Також про ймовірні наміри росіян одразу з кількох напрямків, зокрема з півночі атакувати Слов’янськ, говорять і наші, і західні авторитетні військові експерти. Щоправда, те перегрупування аж ніяк не означає, що ворог принишк на цій ділянці фронту. Навіть навпаки.

Просто під лавиною артилерійського вогню з усіх можливих калібрів українські воїни там тримають оборону. Місцями, аби не дати рашистам підготуватися до удару, проводять точкві контратаки, розповідвають у сюжеті ТСН.

Вони тримають фронт під цілодобовим ворожим вогнем. Окупанти застосувують артилерію, "Урагани", "Гради" та навіть іноді фосфорні снаряди. Інколи - це о 02:00, коли вибуховою, запалювальною хімією окупанти рясно розфарбовують темне небо. На ранок, там де на землю проливається фосфор, підпалюючи усе довкола, зазвичай, мало що залишається цілим.

Військові кажуть, коли вибухає "Солнцепек", то "повний треш". Тоді замість автоматів хлопці мерщій беруть до рук лопати. "Більше окопів. Якщо твій окоп засипало, дочекався, коли настала тиша, перебрався на наступну позицію", - каже військовослужбовець Харківського окремого батальйону ТРО Руслан.

Щоправда, те переміщення може в єдину мить перетворитися на дуже небезпечний квест.

Трапляється, що товстезні реактивні ракети входять глибоко у грунт, а не вибухають. Втім, частіше після таких ворожих ударів поля пшениці навкруги спалахують, а зелені лани стають схожими на решето. Чорних дірок у полях неподалік Слов’янська стає більше.

Міномети, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню та навіть реактивні касетні боєприпаси використовує ворог. Останні доби три одразу з кількох напрямків поблизу Слов’янська ворог ніби оскаженів і засипає позиції українських оборонців смертоносним залізо. Лік снарядів, які вибухають і розриваються, інколи йде навіть не на десятки і не на сотні.

На передовій нашвидкоруч викопані шанці у полях та лісосмугах на передовій для багатьох перетворилися ледь не на єдиний дім. Дмитро - харків’янин. До 24-го лютого він розумівся на масажі та будівельній справі. Втім, вже п’ятий місяць, зізнається, не стомлюється удосконалювати військові навички, аби ефективно зупиняти й нищити ворога.

Де-хто з воїнів має досвід боїв на Сході. Втім, більшість ще півроку тому займалися винятково цивільними справами. Нині ж у цих чоловіків єдина мотивація - це бути на передовій.

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