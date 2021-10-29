На каву та в підземку від 1 листопада - лише з "ковід"- документом: як Київ готується до нових правил

На каву та в підземку від 1 листопада - лише з "ковід"- документом: як Київ готується до нових правил

Для людей із вакциною - жодного обмеження.

В Києві від понеділка майже всюди буде потрібен сертифікат про вакцинацію, або ж негативний тест. Відтак, їздити громадським транспортом, відвідувати кафе чи спортивні клуби можна буде лише з "ковід"-документом.

Про те, як готується місто до нових правил - 29 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Пропозиція “вийти на каву“ - від понеділка - прерогатива винятково вакцинованих. У кафе проситимуть "ковід"-документи. Однак, якщо в людини їх немає, але вона наполягає на обслуговуванні - виникне правова колізія, нарікають ресторатори.

"Нас зобов’язують не обслуговувати таких гостей, водночас ми не маємо права відмовляти в сервісі, згідно законодавства про права споживачів, і тут питання тільки, де більший штраф", - зазначають вони.

Спортзали - ще одна розкіш, яка стане недоступною для невакцинованих. За новими правилами, персонал закладів теж мусить мати щеплення.

Відсутність вакцини, або тесту дорівнюватиме відсутності мобільності. Нові обмеження поширюються і на весь громадський транспорт. Ті ж, хто хоче законно їздити підземкою - мають для цього ще два дні. З однією дозою - вхід теж буде дозволений. Пасажирів перевірятимуть вибірково на перонах та в поїздах. Перед турнікетами контролю не планують.

Новини Києва: як у місті готуються до локдауну

Від понеділка столичні школи переходять на дистанційне навчання, включно з початковою. А дитячі садки зможуть працювати лише, якщо буде сто відсотків щепленого персоналу. До "червоної" зони, окрім Київської - потраплять іще 6 областей. Відтак - багряною стане вже дві третини країни. На цій території не можна відвідувати ТРЦ, заклади харчування, спортзали, непродовольчі ринки та заклади культури. А от для людей із вакциною - жодного обмеження.

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