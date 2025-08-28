ТСН у соціальних мережах

На Хмельниччині настоятеля монастиря звинувачують у вбивстві військового: перші подробиці

Тіло військового виявили біля келії монастиря у Старокостянтинові.

Анна Махно
На Хмельниччині настоятеля монастиря звинувачують у вбивстві військового: перші подробиці

Місце, де сталась трагедія / © ТСН

Настоятеля монастиря підозрюють у смертельному побитті військового на Хмельниччині. Усе трапилося на початку серпня — тоді біля келії виявили тіло чоловіка. Спершу у лікарському свідоцтві було зазначено, що смерть настала внаслідок панкреатиту. Але експертиза встановила, причина — побиття. Архімандрит нині у СІЗО.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Чоловік наносить удар за ударом. Відходить, повертається і знову б’є того, хто лежить. Це відео оприлюднили у соцмережах. І це останні хвилини життя потерпілого.

Усе трапилося на подвір’ї ось монастиря у Старокостянтинові. Спершу між священником та 51-річним чоловіком виникла сварка, кажуть у прокуратурі. Потому панотець взявся бити прихожанина руками і ногами.

Медики вже нічого вдіяти не змогли. Спершу у лікарському свідоцтві зазначили — помер через гострий панкреатит. Але експертиза показала інше, що і стало причиною затримання настоятеля цього монастиря.

«Повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть», — каже перший заступник керівника Хмельницької окружної прокуратури Олег Намистюк.

«Страшно, тяжко, я думала. Що це не правда, що нас обманюють чи що, я не знаю», — каже вдова Людмила Берещук.

51-річний Микола Берещук родом із Вінниччини. Має двох дорослих дітей, трьох онуків. Працював водієм у селі. Торік приєднався до війська, ніс службу у різних областях. Того дня в Старокостянтинові вирішив сходити до монастиря УПЦ.

«Побратим каже, що він до нього каже, що завтра підемо до церкви, покличеш мене, бо я хочу посповідатися. І так вони встали зранку і поїхали», — розповідає дружина військового.

Чоловік був на богослужінні, розповідає дружина, а потім чомусь опинився з настоятелем на застіллі.

Адвокат монаха вимагає відпустити підсудного.

«Він є інвалідом 2 групи і 10 років хворіє тяжкі захворювання серця», — каже адвокат підозрюваного Олександр Гіппіус.

Адвокатка потерпілих Оксана Барилюк наголошує, що інвалідність не заважала підсудному вбити військового.

