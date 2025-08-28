- Дата публікації
На Хмельниччині настоятеля монастиря звинувачують у вбивстві військового: перші подробиці
Тіло військового виявили біля келії монастиря у Старокостянтинові.
Настоятеля монастиря підозрюють у смертельному побитті військового на Хмельниччині. Усе трапилося на початку серпня — тоді біля келії виявили тіло чоловіка. Спершу у лікарському свідоцтві було зазначено, що смерть настала внаслідок панкреатиту. Але експертиза встановила, причина — побиття. Архімандрит нині у СІЗО.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.
Чоловік наносить удар за ударом. Відходить, повертається і знову б’є того, хто лежить. Це відео оприлюднили у соцмережах. І це останні хвилини життя потерпілого.
Усе трапилося на подвір’ї ось монастиря у Старокостянтинові. Спершу між священником та 51-річним чоловіком виникла сварка, кажуть у прокуратурі. Потому панотець взявся бити прихожанина руками і ногами.
Медики вже нічого вдіяти не змогли. Спершу у лікарському свідоцтві зазначили — помер через гострий панкреатит. Але експертиза показала інше, що і стало причиною затримання настоятеля цього монастиря.
«Повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть», — каже перший заступник керівника Хмельницької окружної прокуратури Олег Намистюк.
«Страшно, тяжко, я думала. Що це не правда, що нас обманюють чи що, я не знаю», — каже вдова Людмила Берещук.
51-річний Микола Берещук родом із Вінниччини. Має двох дорослих дітей, трьох онуків. Працював водієм у селі. Торік приєднався до війська, ніс службу у різних областях. Того дня в Старокостянтинові вирішив сходити до монастиря УПЦ.
«Побратим каже, що він до нього каже, що завтра підемо до церкви, покличеш мене, бо я хочу посповідатися. І так вони встали зранку і поїхали», — розповідає дружина військового.
Чоловік був на богослужінні, розповідає дружина, а потім чомусь опинився з настоятелем на застіллі.
Адвокат монаха вимагає відпустити підсудного.
«Він є інвалідом 2 групи і 10 років хворіє тяжкі захворювання серця», — каже адвокат підозрюваного Олександр Гіппіус.
Адвокатка потерпілих Оксана Барилюк наголошує, що інвалідність не заважала підсудному вбити військового.
