На Хмельниччині настоятеля монастиря звинувачують у вбивстві військового: перші подробиці

Місце, де сталась трагедія / © ТСН

Реклама

Настоятеля монастиря підозрюють у смертельному побитті військового на Хмельниччині. Усе трапилося на початку серпня — тоді біля келії виявили тіло чоловіка. Спершу у лікарському свідоцтві було зазначено, що смерть настала внаслідок панкреатиту. Але експертиза встановила, причина — побиття. Архімандрит нині у СІЗО.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Чоловік наносить удар за ударом. Відходить, повертається і знову б’є того, хто лежить. Це відео оприлюднили у соцмережах. І це останні хвилини життя потерпілого.

Реклама

Усе трапилося на подвір’ї ось монастиря у Старокостянтинові. Спершу між священником та 51-річним чоловіком виникла сварка, кажуть у прокуратурі. Потому панотець взявся бити прихожанина руками і ногами.

Медики вже нічого вдіяти не змогли. Спершу у лікарському свідоцтві зазначили — помер через гострий панкреатит. Але експертиза показала інше, що і стало причиною затримання настоятеля цього монастиря.

«Повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть», — каже перший заступник керівника Хмельницької окружної прокуратури Олег Намистюк.

«Страшно, тяжко, я думала. Що це не правда, що нас обманюють чи що, я не знаю», — каже вдова Людмила Берещук.

Реклама

51-річний Микола Берещук родом із Вінниччини. Має двох дорослих дітей, трьох онуків. Працював водієм у селі. Торік приєднався до війська, ніс службу у різних областях. Того дня в Старокостянтинові вирішив сходити до монастиря УПЦ.

«Побратим каже, що він до нього каже, що завтра підемо до церкви, покличеш мене, бо я хочу посповідатися. І так вони встали зранку і поїхали», — розповідає дружина військового.

Чоловік був на богослужінні, розповідає дружина, а потім чомусь опинився з настоятелем на застіллі.

Адвокат монаха вимагає відпустити підсудного.

Реклама

«Він є інвалідом 2 групи і 10 років хворіє тяжкі захворювання серця», — каже адвокат підозрюваного Олександр Гіппіус.

Адвокатка потерпілих Оксана Барилюк наголошує, що інвалідність не заважала підсудному вбити військового.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 28 серпня. КОМБІНОВАНА АТАКА на КИЇВ! УДАРИ по РОСІЇ! ПРОДАЖ БЛАГОДІЙНИХ АВТО