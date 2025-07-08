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На Хмельниччині вовки розгулюють селами: хижаки крадуть худобу, люди бояться за дітей
Жителі Хмельниччини скаржаться на вовків, які приходять до сіл.
Жителі Хмельниччини розповідають, що вовки з лісу розгулюють селами. Люди бояться, що хижаки можуть напасти і на них. Дітей тепер далеко не відпускають.
Хижих звірів у лісах дійсно побільшало, кажуть фахівці. Вони мігрують до спокійніших місць з областей, де йдуть активні бойові дії. А ще популяція зростає через заборону полювання.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.
У селі Синютки місцеві побачили, як вовк прийшов на подвір’я і вкрав козеня.
«Чоловік з вилами побіг, то воно ще й огризалося і кидалося, то він аж там на горбку покинув те козеня», — каже жителька села Синютки Галина Кошицька.
Хижаки крадуть кіз і в сусідньому селі Жижниківці. Так, коза Ромашка теж була припнута на пасовиську біля городу пана Василя. Те, що рогата зникла, помітила дружина.
«Я прийшов. Бачу, що вже розірвано, порвано. Відтягнуто в бік лісополоси», — каже Василь Панасюк, житель села Жижниківці.
Пан Микола свою козу Димку вже на пасовисько не веде. І сама, каже, боїться йти, там звір схопив напередодні її козеня. Чоловік побачив, як вовк уже несе в пащі.
Дійсно, хижаків у лісах значно побільшало. Фахівці пояснюють — звір мігрує з областей, де йдеть активні бойові дії. А ще популяція стрімко збільшується, бо у воєнний стан заборонено полювання, кажуть у товаристві мисливців.
«Вже появилися шакали, є вовки, здичавілі собаки, дуже багато лисиць», — каже голова ради Білогірської організації товариства мисливців і рибалок Віктор Кульба.
Але гадають, що роблять набіги на села саме вовки.
«Заборонено під час воєнного стану полювати, і таким чином ми залишилися з проблемою наодинці», — каже староста Гулівецького старостинського округу Вадим Габатель.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 16:00 новини 8 липня. Смертельна ДТП з п’яним водієм! Вовки тероризують селян!