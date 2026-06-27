На Кінбурнській косі підняли прапор України: що відомо про втрати РФ та до чого тут "будинок Меладзе"

Прапор України на Кінбурнській косі

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Появу прапора України на Кінбурнській косі та чутки про можливий відступ росіян зі стратегічно важливої території активно обговорюють у мережі.

Звідки на косі з’явився державний прапор і наскільки відповідає дійсності інформація про відступ противника, ТСН.ua поцікавився у Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил ЗСУ.

Спецоперація на Кінбурні: хто встановив прапор

За словами речника, український прапор на Кінбурнській косі дійсно встановили військовослужбовці Військово-морських сил, і це є важливою та символічною подією. Подробиць операції речник не розголошує, але зазначає, що це завдання виконали спецпризначенці ВМС.

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«Демонстрація прапора — це дуже важливий момент будь-яких бойових дій. Росіяни не шкодують життів своїх солдатів для того, щоб встановити триколор навіть на тих територіях, які вони не захопили — просто відправляють на вірну загибель для того, щоб встановити прапор. Ми, звісно, так не робимо, тому що для нас люди важливіші за символи. Але коли така можливість є, ми про себе нагадуємо, а саме, що Кінбурн — це Україна», — розповідає ТСН.ua Дмитро Плетенчук.

Цікаво, що прапор України був встановлений на зруйнованій будівлі, яка дуже схожа на будинок співака Валерія Меладзе, про який до війни розповідали ЗМІ. Чи так це насправді, військові не підтверджують, але якщо порівняти фото будівлі, то вони візуально дуже схожі.

Прапор встановили на будівлі, яка схожа на колишній будинок співака та композитора Меладзе

Противник зазнав важких втрат, але не відступив повністю

«Територія Кінбурнської коси перебуває під окупацією від початку повномасштабного вторгнення. Тому встановленням прапора України ми ще раз нагадали ворогу, що це Україна. А інформація щодо нанесення ураження російським окупантам, які перебувають на Кінбурні, то вона точна — ворогу там завдано важких втрат. Ми зробили їм дуже боляче. Противник був вимушений відкотитися до своїх постійних позицій. Звісно, що це не означає, що вони припинять свої спроби і надалі виходити на косу, щоб бити по Очакову, Куцурубській громаді і тримати у напрузі все південне узбережжя Миколаївської області, але станом на зараз ворог зазнав важких втрат», — розповідає Дмитро Плетенчук.

Військовий підтверджує, що перерізання логістики противника, яке зараз відбувається загалом на цьому напрямку, суттєво впливає на подальшу боєздатність росіян.

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«Але станом на зараз говорити, що територія Кінбурнської коси звільнена від противника — ми не можемо. Вона залишається зоною бойових дій, робота по знищенню противника триває», — підкреслює спікер ВМС ЗСУ.

Стратегічне значення коси: чому ворог тримається за півострів

Щодо важливості території, за яку триває боротьба, то спікер підкреслює, що півострів Кінбурнська коса має величезне стратегічне та військове значення.

«Знаходження на території коси дозволяє противнику фактично блокувати вихід до Чорного моря з Миколаївських морських портів, а також тримати у напрузі все південне узбережжя області. Його вони періодично обстрілюють, а ми завдаємо ударів у відповідь, знищуємо їх, але росіяни все одно тримаються за косу, тому що бояться мати нас у своєму тилу і використовують косу для того, щоб контролювати БДЛК (Бузько-Дніпровсько-лиманський канал) — водойму, до якої впадає Дніпро та Південний Буг. Саме через них прохід суден мав би відбуватися до акваторії Чорного моря», — пояснює Дмитро Плетенчук.

Коли можливе повне звільнення Кінбурну

Щодо повного звільнення Кінбурнської коси, то це, за словами співрозмовника, стане можливим, коли Сили оборони зайдуть на неї з материкової частини, тобто під час загальновійськової операції — не раніше, ніж коли йтиметься про визволення лівобережжя Херсонської області.

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«Щоб це стало реальністю, ми активно працюємо. І це помітно на тлі того, що зараз відбувається з російською логістикою на цьому напрямку. Тут все зрозуміло — без логістики росіянам воювати буде набагато складніше. Тому наперед забігати не будемо, а тим більше недооцінювати противника — там потужне угрупування. Але менше з тим, ми даємо їм бій і так, змушуємо зайвий раз задуматися, а чи варто їм заходити на косу», — зауважує речник ВМС ЗСУ.

Дата публікації 16:48, 25.06.26 Кількість переглядів 15 ТСН 16:00 25 червня | Прапор України на Кінбурнській косі! Що з ретрансляторами в Білорусі?

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