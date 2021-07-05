На Кіпрі лісові пожежі забрали життя чотирьох осіб: евакуюють села

Спека за 40 тримається на Кіпрі вже тиждень.
Популярний серед українських туристів Кіпр, охопили лісові пожежі. Четверо людей, які працювали на фермі, загинули.
Про це йшлося 4 липня у сюжеті ТСН.Тиждень.
Спека за 40 тримається на Кіпрі вже тиждень. А сильний вітер роздмухує вогонь і полум'я швидко поширюється по південному району Лімассола.
Вже евакуювали кілька сіл. Місцева влада покликала на допомогу вогнеборців з Італії, Греції та Ізраїлю.
Раніше повідомлялося, що в Росії не вщухають лісові пожежі: згоріли понад 60 тисяч гектарів насаджень і будівлі.
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