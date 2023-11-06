На Кіровоградщині демобілізований воїн навчає дітей унікальній техніці двобою

Діти кажуть, що їм дуже подобається займатись із тренером.

У Кіровоградській області демобілізований військовий викладає у школі "Захист України" та організував єдину в області секцію, де діти навчаються козацького двобою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Демобілізований спецпризначенець, тренер із козацького двобою Сергій Кондратьєв розповів, що такий вид спорту набуває популярності. Він поєднує елементи різних видів рукопашного бою, але переважна більшість прийомів прийшла від козаків.

"Це традиції. Ми займаємось босими, як займалися наші предки-козаки. Змінився зал - раніше наші предки займалися на голій землі у чистому полі. Зараз кращі умови: дощ на голову не капає. Ми втрачаємо в закалюванні, але ми виграємо в більш сучасних умовах", - каже тренер із козацького двобою Сергій Кондратьєв

Демобілізований спецпризначенець Сергій Кондратьєв - один з кіборгів, він служив розвідником 2014 року і від початку повномасштабного вторгнення.

Бійця демобілізували за сімейними обставинами. Він сам турбується про шестирічну доньку, а тепер виховує ще й зо два десятки юних борців.

"Він мені дуже сильно допоміг. У мене на війні загинув батько і він мене підтримав зі сторони батька, він мені по суті замінив трішки. Він мене вислухав, підтримав і я його за це поважаю", - каже спортсменка Надія Кабанова.

Козацький двобій вчить самообороні. Борцям заборонено нападати першими. Проте захиститися діти можуть.

Тренер і спецпризначенець каже: за свої знання та вміння він отримує потужну підтримку від усіх своїх дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 за 6 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у Хмельницькому ТЦК прокоментували відео, на якому військкоми силоміць тягли чоловіка з лікарні.

Читайте також: