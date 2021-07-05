На Кіровоградщині повноводна через негоду ріка знесла щонайменше три греблі

За лічені хвилини рівень води піднявся на метр.

Потужна злива, яка пролилася на півдні Кіровоградської області, переповнила місцеву річку Гнилий Єланець і величезна хвиля буквально змила все на своєму шляху. Про наслідки стихії йдеться 5 липня в сюжеті ТСН.19:30.

Через негоду найбільше постраждали жителі двох сіл - Буховецького та Розщахівки. Через потужну зливу, від якої серед білого дня стало темно, рівень води у Гнилому Єланці піднявся на метр і велика вода розмила щонайменше три греблі між селами. Що сталося з іншими дамбами, селяни ще не знають, бо через багнюку до них неможливо доїхати.

Вода затопила кілька десятків городів, тож у селян пропала майже вся городина, і мало не поруйнувала людські обійстя. “Вода доходила аж в хату до дверей. Небайдужі люди позбігалися...” - розповідав місцевий мешканець пан Микола, будинок якого допомагали рятувати сусіди.

Щоб стримати воду, люди барикадували входи до будинків мішками із землею та рятували худобу. “Мішків хтозна скільки наложили, вже в кухні вода була, в хаті - все виносили. Мені це дуже боляче, бо я той город чотири рази висапала, виполола, тепер все залило, зерно теж все залило. Курчат ловили в воді”, - бідкалася жителька Розщахівки Галина Залуцька.

Суму завданих стихією збитків тепер встановлює комісія сільської ради, об‘їжджаючи потерпілі обійстя.

Як розповів перший заступник голови Кетрисанівської сільської ради, того дня випало 70 мм опадів за годину. “Було підтоплено декілька домоволодінь, затоплені городи і декілька громадських колодязів”, - зазначив він.

Тим часом вода з городів вже майже зійшла, але селяни не поспішають розслаблятися. На Кіровоградщині знову оголосили штормове попередження.

Новини України: у Кіровоградській області через зливу пошкодилися щонайменше три греблі

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