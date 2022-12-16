На Кіровоградщині в кафе щодня безкоштовно годують до тисячі військових: їдуть цілими автобусами

У придорожній кав’ярні на Кіровоградщині щодня годують до тисячі захисників. Обіди готують мешканці навколишніх сіл та містечок, які від початку війни без зупину варять, печуть, смажать, і роздають їжу військовим, йдеться в ТСН.

Спочатку волонтери навіть зупиняли військовий транспорт, щоб запросити на обід, а нині бійці вже і самі знають - тут на них чекають.

У маленькій кав’ярні неподалік Кропивницького весь день гамірно. Один за одним тут зупиняються автобуси з військовими, що їдуть на війну чи навпаки - додому на ротацію. Усіх годують домашньою їжею. “А далі захищати Батьківщину. Те, що люди добре роблять, це добре дуже. Завдяки таким людям і перемога буде”, - кажуть бійці.

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З собою військовим теж пакують перекус. “Буває, що автобус тільки притормажує, то хоча б щось треба дати”, - розповідають волонтери.

Вони цілодобово готують й годують захисників. Довкола цього проєкту об'єдналися сотні жителів навколишніх сіл. “Люди привозять, хто що передає. Каші, картоплю… Все привозять люди. Готують вдома винегрет бабусі”, - показує волонтерка Людмила.

У кожного є свою “місія”. Привозять смаколики від «Пірожечного батальйону», а делегація із сусіднього села, які називають себе «Джавелінки», довозять голубці, картопельку, сосиски в тісті, пиріжки з сиром...

Щодня тут годують у середньому півтисячі бійців, а часом і вдвічі більше. Коли гарячого не вистачає, ситуацію рятують вареники. “Ліплять вдома і морожені вареники привозять нам. А ми коли отак зайшло 42 чоловіки, ми їм варимо, коли не вистачає”, - пояснюють волонтери.

Обід по дорозі на війну, як у придорожній кав’ярні на Кіровоградщині щодня годують до тисячі захисників?

“Ми можемо годувати 200 - 300 - 400 - 500 солдатів, скільки їдуть, стільки кормимо. А буває автобуси валять і валять. Ми жодного солдата без їжу не відпускаємо”, - розповідає власник кафе.

Волонтери твердять, годуватимуть бійців до перемоги, військові ж натомість обіцяють, приїдуть саме сюди на святковий обід.

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