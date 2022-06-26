На Київщині без відома однієї із власниць продали і знесли її батьківський будинок

На Київщині без відома однієї із власниць продали і знесли її батьківський будинок

Доки жінка перечікувала війну за кордоном, її будинок знесли, а ділянку разом з ним продали.

Мешканка Київщини дізналася про це вже тоді, коли батьківський дім був зруйнований бульдозером наполовину. Доки повернулася - не залишилося нічого. Ні стін, ні речей, навіть фотографій покійних батьків, йдеться в ТСН.

Від будинку залишився лише фундамент, трохи побитої плитки і спогади. Оксана Андрієнко ходить по розкуроченому бульдозером подвір'ї і досі не може повірити, як таке могло статися? Тут в селищі Козин, на березі річки, стояв охайний будинок, який звели її батьки.

«Мені в месенджері повідомила сусідка, вона прислала мені дві фотографії і написала: Оксана, я в шоці, що відбувається? В тебе немає половини будинку», - пригадує жінка.

Першим приїхав зять Оксани, яки служить в Збройних силах, але на день відпросився. Коли приїхав, тут вже працювала техніка. Той хто найняв їх, приходити відмовився. Зупинити знесення вдалось лиш тимчасово. Сусіди кажуть, навіть не одразу зрозуміли що відбувається. Але подумали про продаж, бо тут жили батьки потерпілої. Тата нестало 7 років тому, мами рік. Дім, перейшов у спадок двом сестрам, які вже давно не спілкуються. «Сьомого лютого телефонує мені наш сусід і каже: «Оксана, тут таке.. Я купив пів будинку, і я купив пів землі. Твоя сестра вирішила продати, запропонувала мені", -розповідає жінка.

Але Оксані про намір продажу чи купівлі будинку ні сестра, ні сусід нічого не сказали. А мали б, роз'яснюють правозахисники. «Один зі співвласників має в першу чергу звернутися до іншого власника, про те, аби той купив. Якщо в цьому відмовляють, то продати свою частину будинку один з власників зможе тільки після того, як його через суд буде розділено», - пояснює адвокат Андрій Подар.

Але жодного розділення не було, а отже такий продаж неможливий. Та у витязі із реєстру: частина будинку вже записана на дружину сусіда. Те що Оксана не планує продажу житла, вони знали. Бо в переддень війни сусід вже телефонував з пропозицією купівлі.

Сусід - це ректор Національного авіаційного університету, Максим Луцький. Який навіть приватне життя, плутає з університецьким, і ігнорує пропозицію вийти, аби поспілкуватися. Перед тим як покласти слухавку, каже, що до знесення будинку не причетний.

Тож тепер обставини з'ясовуватиме поліція. Адже купівля частини будинку, що теж потребує перевірки, не дає права зносити усю споруду, хто б це не зробив. Запит до пресслужби Авіаційного університету ТСН надіслала, та його ще розглядають.

Шоком для власниці майна є не лише знесення будинку, а й те, що в ньому було безліч особистих речей. Включно і з фотографіями рідних та батьків. Зникло усе... окрім єдиної світлини, яку випадково помічають серед сміття, на ній бабуся сестер.

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