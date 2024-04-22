На Київщині бус провалився у провалля: що відомо про загиблих та травмованих і чому сталась ДТП

43-річному пасажиру мікроавтобуса, що влетів у прірву на Київщині нині проводять операцію, в нього скальпована рана голови. Інший важкий пацієнт - чоловік 49 років з переламами кісток стегна та забоями плеча знаходиться в хірургічному відділенні Іванківської лікарні. Обидва не пам'ятають, що з ними сталося.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Мікроавтобус з 9 людьми провалився у провалля, яке утворилось просто посеред дороги. Це сталось о 05:30 ранку поблизу села Олива. В мікроавтобусі було 8 пасажирів та водій. Вони їхали в бік села Пісківка.

За даними ТСН, це працівники лісництва, які їхали на роботу. Двоє пасажирів загинули, відомо це були чоловіки. Іще 7х пасажирів шпиталізували.

Їх доправили у Бородянську, Іванівську та київські лікарі - двох у відділення нейрохірургії, одного у відділення політравми. Стан постраждалих важкий та середній.

"Поруч водойма. За попередньою інформацією, трасу підмило, поруч з трасою водойма. Після сильних дощів рівень води піднявся. На місці працюють служби та слідчі які будуть з'ясовувати причини, чому утворилось таке провалля", - йдеться у сюжеті ТСН.

Місце ДТП на Київщині

Наразі слідчі не можуть достеменно сказати чи водій не помітив провалля яке вже було чи воно утворилось вже під час руху автомобіля. Там кажуть - проводитимуть експеримент та встановлюватимуть причини ДТП.

Відкрито кримінальне провадження рух трасою перекрито. Дорога в районі села олива не проїздна.

ДТП на Київщині

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДТП із ЗАГИБЛИМИ! ПРОВАЛЛЯ утворилось просто ПОСЕРЕД ДОРОГИ! ВКЛЮЧЕННЯ з місця ПОДІЙ

Нагадаємо, на території Іванківської громади поблизу села Олива, що на Київщині, бус із пасажирами провалився у провалля, яке утворилося на дорозі. Є жертви та поранені.

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