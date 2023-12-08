На Київщині двоє неповнолітніх побили 12-річну дівчину: школярка у лікарні, її мати розповіла подробиці

У Рокитному на Київщині двоє дівчат побили 12-річну Софію Покініну. Дівчина зараз в обласній дитячій лікарні під наглядом медиків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство і проводять слідчі дії. Бійка сталася минулої п’ятниці, але мати Софії дізналась про побиття своєї дитини від поліції.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

У якому стані 12-річна дівчинка, яку побили підлітки

На Київщині дівчата жорстоко побили 12-річну Софію та зняли все на відео. За побиттям спостерігали мінімум 5 підлітків.

Бійка сталася 1 грудня, але резонансу набула, коли відео потрапило у мережу. Обидві нападниці - дівчата віком 12 та 14 років. Побита 12-річна Софія Покініна нині в обласній дитячій лікарні.

"Дівчинка госпіталізована 5 грудня з болем у животі. Проведенні обстеження - на сьогодні задовільний стан, чекаємо результатів МРТ", - каже Наталія Бігарі, генеральна директорка Київської обласної дитячої лікарні №2.

Наталія Бігарі, генеральна директорка Київської обласної дитячої лікарні №2.

За словами медиків окрім синців і можливих внутрішніх ушкоджень Софія потребує допомоги психологів. Нині поряд з дівчиною її мати Ганна Кикоть. Про те, що її доньку жорстоко побили дізналась від правоохоронців. Жінка каже, що причини такої жорстокості їй невідомі.

За словами матері постраждалої, Софія прийшла на прохання своєї однокласниці, у якої був конфлікт з нападницями. У підсумку - першочергову причину сварки забули і переключились на Софію, яка захищаючи подругу отримала стусанів мінімум від двох кривдниць.

Поряд з місцем де сталася бійка людно і тут є школа, де навчаються учасниці інциденту. Директор школи телефоном запевняє - за 27 років на своїй посаді з такою жорстокістю стикається вперше.

ТСН намагалася звʼязатися з родичами однієї з нападниць. Та вони слухавку не беруть.

Думка психологів

Психологи кажуть - підліткова агресія це спосіб завоювати прихильність оточуючих та стати лідером. А в наші часи, де соцмережі є головним інструментом комунікації між підлітками, подібні відео з'являються регулярно.

"Це такий спосіб самовираження. Це не тільки, щоб хтось побачив. Але і оцінив. Скажи мені, що я хороший - це одна із базових речей", - каже Олена Дацун, дитяча психологиня.

Ювенальні прокурори Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування.

Мати потерпілої хоче справедливого покарання

12-річна Софія в родині середня дитина, має молодшого і старшого брата. Мати Ганна оберігає доньку від спілкування з журналістами та вмовляє старшого сина не мститися за сестру. Сподівається на справедливе покарання за знущання над донькою

"Справедливе покарання - хочу те що вони заслуговують те нехай отримають. Сьогодні була моя дитина завтра може бути будь хто. Хай знають за те що вони чинили отримають покарання", - каже мати Софії.

Мати потерпілої дівчини

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 22:00 за 8 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, на Київщині неповнолітні дівчата жорстоко побили іншу.

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