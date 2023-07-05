На Київщині натрапили на велетенський могильник літаків, які в СРСР порізали, щоб не платити за лендліз

На Київщині знайшли рештки британських літаків часів Другої світової війни. Винищувачі «Харрікейн», або "Ураган", Велика Британія доправляла до Радянського Союзу під час Другої світової в межах пакета союзницької військової підтримки СРСР, яку оплачували Сполучені Штати за схемою лендлізу. Після війни вцілілі літаки потрібно було повернути, або заплатити за них гроші. Радянська влада вирішила їх просто порізати та закопати. На одне з таких кладовищ іноземних військових літаків натрапили українські пошуковці. Історики прогнозують, що там може бути до сотні одиниць авіатехніки Другої світової, йдеться в ТСН.

На дні неглибокого яру Олексій та Юрій викопують історію Другої світової. Конструкції літака пролежали у землі майже 80 років, проте пошуковці ідентифікували їх майже одразу. Знайдені артефакти – рештки британських винищувачів «Харрикейн». Щойно знайдений екземпляр виготовлений в Канаді. “Ще канадські клеймо, і видно що він був пісочного кольору, це тропічний”, - кажуть історики.

Винищувачі «Харрікейн», або "Ураган", Велика Британія доправляла до Радянського Союзу під час Другої світової в межах пакета союзницької військової підтримки СРСР

Юрій цю місцину вивчав ще кілька років тому. З металошукачем продзвонював навколишні яри і зрештою знайшов три німецькі авіабомби по 500 кілограмів кожна. Тоді вся медіаслава дісталась рятувальникам. Попри знайдені та ліквідовані на полігоні авіабомби непримітний ярок все одно дзвенів від металодетекторів. Вже тоді українські пошуковці запідозрили – тут можуть бути знахідки набагато цікавіші.

Знайшов три німецькі авіабомби по 500 кілограмів кожна.

Для підтримки радянських військ до СРСР Великобританія відправили близько 3000 винищувачів. В українському небі британські літаки прикривали залізничні станції та вузли від німецьких бомбардувальників. Більшість «Харикейнів» були або знищені в бою, або пізніше розібрані на частини. Але деякі авіамашини навмисно розбирали та закопували після війни, щоб Радянському Союзу не довелося сплачувати Сполученим Штатам гроші за лендліз.“Все що хочете собі залишити після війни, за це маєте заплатити, Радянській Союз аж розігнався, щоб заплатити. Тому імітували знищення, щось десь ховали”, - розповідають пошуковці.

Для підтримки радянських військ до СРСР Великобританія відправили близько 3000 винищувачів.

Валерій Романенко 20 років досліджував тему авіаційного лендлізу під час Другої світової. За його даними, СРСР тоді отримав 18,5 тисяч літаків від США та Великої Британії. Після перемоги сотні іноземних літаків радянська влада просто закопувала. На одне з таких поховань і натрапили українські пошуковці. “Приблизно 70 винищувачів зараз знаходяться в тому районі, де ми знайшли. Поки знайшли 8, але там були не лише “Харікейни”. Ми знайшли таблички від трьох типів літаків: “Харікейн”, “Аерокобра”, “Бостон”", - каже він.

Олексій із захватом махає лопатою, розкопуючи черговий хвостовик Харикейна. Зазвичай, він командир екіпажу і тримає у руках штурвал пасажирського Боїнга. Російський напад вносить свої корективи у майбутні плани. “Сподіваюсь, що ми тут будемо розкопувати не F-16, а МІГ-31 і не тут, а десь в Курській області, а F-16 будуть із тризубами на фюзеляжах літати на боронити наше небо”, - мріє Олексій.

У 1941 році Велика Британія була першою, хто масово постачала винищувачі Радянському Союзу.

У 1941 році Велика Британія була першою, хто масово постачала винищувачі Радянському Союзу. Зараз Британія є першою країною, яка надає нашим збройним силам крилаті ракети Storm Shadow. Історія має властивість повторюватись, а тому новий авіаційний лендліз для України точно буде. А державний музей авіації поповнять нові експонати, які захищали українське небо від окупантів.

Читайте також:

Чекають на “руський мір” заради миру: мешканці передмістя Донецька 9 років живуть під обстрілами

“Сказала кілька днів промивати носика”: в Черкасах від ангіни померла 2-річна дівчинка, мама звинувачує лікарів

"Погрожували зламати ногу і жінці": автор скандального відео з Хмельниччини розповів деталі вручення повістки військкомами