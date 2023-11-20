Роками жив у бруді: на Київщині небайдужі за 4 дні кардинально змінили життя чоловіка

У Броварах поблизу Києва містяни організувалися і за чотири дні змінили життя людини з інвалідністю. Чоловік жив у цілковитій антисанітарії, хоча був на обліку в соціальній службі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Олександр мешкає в гуртожитку в Броварах і має інвалідність від дитинства. Декілька років тому померла його мама і він звернувся до церкви, куди ходила померла, що вже не сила митися в холодній воді. Там звернулися далі.

Помешкання Олександра до ремонту

Підприємець Леонід Черепейнік входить до громадської організації, тож про Олександра написали в соцмережі і попросили допомогти. Броварчани не забарилися. Сотні містян відгукнулися. Олександра волонтери вмовили на декілька днів переїхати і пожити в територіальному центрі соціального обслуговування.

Саме в цьому центрі Олександр перебуває на обліку і саме тут мали б йому допомагати. І допомагали - запевняють соцпрацівниці. Про тарганів, які повзали по тарілках, керівниця терцентру запевняє - не знала.

Ремонт у помешканні

"Вина соцпрацівника, яка носила їсти. В тому, що вона не повідомила керівництво, не показала фото, не зняла", - каже директорка Броварського міського територіального центру соціального обслуговування Любов Кваша.

Соцпрацівниця ж заявляє, що чоловік від допомоги відмовлявся. А тому замість державних структур, які мали б захистити й допомогти, це зробили пересічні громадяни. За 4 дні містяни зробили капітальний ремонт у помешканні Олександра. Тут встановили нові меблі, телевізор і навіть вайфай. Також одна з містянок погасила залишок по кредиту, який роками за когось сплачував Олександр.

Олександр у відремонтованому помешканні

Чоловік обіцяє надалі не відмовлятися від допомоги. В соцслужбі теж обіцяють - допомогу пропонувати.

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