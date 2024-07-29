На Київщині переселенці з Херсонщини відкрили унікальну ферму: фото, відео

Переселенці з Херсонщини відроджують колись популярну серед туристів еко-ферму "Лиманська коза". Після евакуації з-під обстрілів Олена та Валентин Белозоренко переїхали на Київщину, де тепер намагаються не лише почати життя заново, а й створити затишну місцину для гостей, які полюбляють вироби з козиного молока. У цьому їм допоміг грант для ВПО від благодійного фонду і переселенці з Донеччини, які вже давно знають, як це починати життя з нуля.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Олена з чоловіком Валентином намагаються відродити колись популярне серед туристів Херсонщини господарство "Лиманська коза". Його знищила війна.

Понад 8 місяців життя окупації у рідному селі Станіслав на Херсонщині, а потім щоденні обстріли - ці дні Олена згадує із жахом. Каже, саме кози, їхнє молоко та сир допомогли вижити не лише подружжю, а й сусідським родинам. І саме через тварин родина довго не наважувалось виїхати із зони бойових дій. Допоки прильоти російської артилерії не дістались їхнього двору і повбивали кількох кіз. Тоді зрозуміли - треба тікати і всім разом. Дотепер про свій дім не можуть говорити без сліз.

"Додому дуже хочеться", - каже Олена.

Кози на фермі

Евакуація кіз стала справжньою спецоперацією. Транспортом і клітками для тварин допомогли британські волонтери. Але ще більше вразили подружжя Белозоренко самі українці. Ферму де тепер живуть кози і житло для Олени з Валентином надали ім переселенці з Донеччини.

Тепер жінки разом відроджують господарство. Олена з Валентином виграли грант для переселенців від благодійного фонду. На гроші з якого оформили затишний куточок для дегустації сирів, фотозони і загін для кіз. А власниця будинку, де живе подружжя навчилась готувати для туристів десерт з козиного молока.

Сири з еко-ферми

Тепер пропонують туристам не лише дегустацію крафтових сирів на мальовничій Київщині, а й спілкування з козами. Їх власники називають їх не інакше, ніж наші діти.

Хоч тварини і пережили обстріли - геть не здичавіли. Здається, відчувають, як люблять їх господарі. І відповідають тим же.

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