На Київщині розгорівся церковний скандал: громада і священник не можуть поділити храм

20 церковних громад лише за серпень залишили церкву Московського патріархату і перейшли до Православної церкви України. Лідером із переходів стала Хмельницька область.

Тим часом на Київщині розгорівся релігійний скандал із присмаком 90-х.

Про це 15 серпня йдеться у сюжеті ТСН.

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У селі Пісківка священник Московського патріархату погрожував селищному голові, бо громада проголосувала за перехід до ПЦУ. Для більшого ефекту він запросив як аргумент озброєних чоловіків. В одному з яких навіть впізнали відомого рекетира.

Місцеві жителі стривожені такою поведінкою панотця Георгія.

"Ми боїмося, що до нас також прийдуть, і будуть нам погрожувати, будуть погрожувати нашим дітям, і ми хочемо, щоб ця ситуація якось вирішилася", - розповідають місцеві.

Селяни кажуть, що місцевий священник і раніше не відрізнявся святістю.

"Почав займатись бізнесом нелегальним, відкрив якісь готелі, якісь магазини. Він може випити, закусити, і так далі, жінок полюбляє, ну це таке діло", - продовжили розповідати селяни.

Останньою краплею стала поведінка священника під час окупації. За словами селян, він переїхав до Коломиї, що на Прикарпатті, приміщення церкви здав в оренду, а релігійні послуги почав надавати через Фейсбук.

"Ми всі в погребі сиділи і не ходили, а він в цей час страшний пише, що я здаю готель за гроші, плюс молитва, хто хоче, щоб я помолився за здоров’я, платіть мені 50 гривень, рахунок виставив. Він це виставляв у групі в Фейсбуці", - сказали люди.

Селяни остаточно вирішили попрощатись із Московським патріархатом. Зібрали понад чотириста підписів за перехід до ПЦУ. Панотець Георгій на це не зважав і служив як і раніше.

Люди вже провели загальні збори, підготували протокол, підписи зібрали.

Після тих зборів у Песківці згадали про 90-ті. Бо Георгій Юрчук приїхав на переговори до голови села із озброєними чоловіками.

"Стоїть Юрчук, стоять три особи мені невідомих, двоє з яких в військовій формі, один - з цивільних. І ще двоє по ліву сторону, ті, що по ліву сторону в бронижелетах, зі зброєю. Один представився - Кадун Олександр Іванович", - згадують жителі села.

Людина із цими ініціалами була членом відомої колись у столиці банди Савлохова. На прізвисько "Шафа". Номерів машин, якими вони приїхали, в базі поліції нема.

За словами селищного голови, озброєні помічники панотця вимагали скасувати рішення громади про вихід із Московського патріархату.

Місцеві показують знімальній групі церкву. Двадцять років тому, гроші на переобладнання сільмагу у церкву дав Віктор Талько – це священник із Бородянки, якого підозрюють у співпраці з окупантами і у викраденні людей. ТСН уже розповідала, як Талько знаходив спільну мову з російськими військовими.

На робочому місці безпосередньо в церкві панотця Георгія немає. Будинок його тут же, навпроти. Триповерхову будівлю із червоної цегли охороняє собака. Хвіртка зачинена.

Поряд із ритуальною лавкою знаходимо і номер мобільного панотця Георгія. Розказує свою версію подій: каже, що йому погрожують місцеві. Показує відписки від поліції і говорить, що боїться за храм. Тому вирішив найняти охоронну фірму.

"Я попросив нашого прихожанина, якщо він може, він в Києві живе – якщо він може, щоб він якось поміг з охороною. Він в Києві живе – але прихожанін вашої церкви? Да, знаєте не всі прихожани… У мене бувають прихожани, які приїзжають раз у рік. Він сказав, що він може привезти охоронну фірму і можемо поставити у вас тривожну кнопку", - виправдовується він.

Наразі панотець Георгій не бачить причин міняти парафію, у якій працює. Каже, що підтримує Україну і допомагає армії. До того ж його церква в Україні не заборонена.

Ситуація складна. Люди - проти панотця, а він не хоче йти. Вихід дійсно доведеться шукати у суді. Закон захищає обидві сторони конфлікту. То ж людям потрібно зібрати документи і звернутись до військово-цивільної адміністрації.

У поліції Київської області зареєстровані одразу п’ять проваджень за зверненням панотця Георгія проти погроз прихожан, і одне - за фактом погроз селищному голові вже від Георгія.

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