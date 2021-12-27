На Київщині після зіткнення спалахнув автомобіль: батько з синами встигли вискочити, матір - затисло всередині

На Київщині після зіткнення спалахнув автомобіль: батько з синами встигли вискочити, матір - затисло всередині

Дим було видно за кілька сотень метрів від самого місця аварії.

На Київщині родина з двома дітьми потрапила в аварію. Напередодні автівка, в якій вони їхали, зіткнулася з іншою - і вмить зайнялася. Від удару жінку затисло в салоні, тому її довелося вивільняти з авто, що палало. Загасити вогонь вдалося лише тоді, коли на місце приїхали рятувальники. Зараз усі четверо постраждалих перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Про те, які прогнози дають лікарі і що могло стати причиною аварії - 27 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зазначається, що за кермом сидів 32-річний чоловік. У салоні перебували дружина і двоє малих синів: 9 і 7 років.

Машина зайнялася, коли зіткнулася з позашляховиком, який був попереду. Батько з синами встиг вистрибнути з автівки. Матір - затисло всередині.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Усю родину доправили до Броварської центральної районної лікарні. Із усіх у найтяжчому стані була матір. Її разом із старшим сином забрали до реанімації, а батька із молодшим - у травматологічне відділення.

Стан усіх чотирьох лікарям вдалося стабілізувати.

"У жінки - політравма. У неї закрита черепно-мозкова травма і тяжкі переломи: перелом тазу, ребер. Її стан зараз тяжкий, але стабільний. Старший син - середнього ступеня важкості", - розповів лікар-травматолог Андрій Доценко.

У батька та молодшого сина - переломи. І коли родина зможе повернутися додому - лікарі не загадують. Щонайменше новорічні свята їм ще доведеться провести в лікарні.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Є інформація, що діти їхали без автокрісел і були непристебнуті. Утім її ще перевіряє поліція.

Наразі триває слідство, продовжують встановлювати обставини події та проводити експертизи.

Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення правил дорожнього руху. Як саме сталася аварія поки що не повідомляють.

У Київській області родина з двома дітьми потрапила в аварію | Новини України

Нагадаємо:

Поблизу села Вербове Київської області 34-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався у дерево. На місці ДТП загинув 14-річний племінник чоловіка.

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