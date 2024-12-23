На Київщині спалахнув гучний скандал: люди обурені поведінкою влади, якій "діти не цікаві"

У селі Витачів на Київщині розгортається протистояння між місцевими жителями та владою за навчальний заклад, який намагаються об’єднати з дитячим садком. Батьки школярів проти переведення дітей до іншої будівлі, оскільки, на їхню думку, там замало місця і неналежні умови для навчання. Однак у місцевого голови вже є плани, як розпорядитися звільненою будівлею в майбутньому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Будівлю школи вирішили забрати

У селі Витачів конфлікт селян з місцевою владою розгорівся через гімназію. Її будівлю вирішили забрати, а школярів перевести до сусіднього дитячого садка.

Голова об'єднаної територіальної громади, до якої і входить село Витачів, на офіційній сторінці в соцмережах запостив світлини школи, на яких вона більше схожа на суцільні руйнування: з пліснявою, потрісканими стінами, стелями і порепаною підлогою. За словами Олександра Туренка, школу треба перенести до іншого приміщення саме через аварійність, і він діє насамперед в інтересах дітей.

Директорка навчального закладу Надія Колч у школі працює 36 років і бідкається – будівлі таки потрібен серйозний ремонт. За її словами, треба міняти електрощитову, підлогу та ремонтувати опалення.

"Ну, ви знаєте, школа – це не лише будівля, це передусім дітки. Там, де комфортно діткам, там комфортно буде й нам", – каже Надія Колч.

Обурені селяни кажуть – директорку не підтримують і навіть вимагали її усунення. А нове приміщення, куди хочуть переселити 55 школярів, – це другий поверх дитячого садка, де маленькі класи, відсутність спортзалу, вузькі коридори, загальний вхід разом з дитсадком. Тутешнім вихованцям, школярі точно заважатимуть.

Тим часом очільниця міського управління освіти проводить ТСН свою екскурсію майбутньою школою, де майже завершують ремонтні роботи. Вона запевняє – місця в садочку вистачить усім, бо за нормами на одну дитину треба 2 квадратні метри площі, а в середньому в класі тутешньої гімназії – по шестеро дітей.

"Зайдіть, подивіться – тут він доволі просторий, на 5-6 чоловік вистачить. У нас у класах у середньому є і 4, є і 3, є і 9, і 8", – каже начальниця управління гуманітарного розвитку Української міської ради Оксана Інкіна.

Люди проти перенесення школи до іншої будівлі

Головна причина об’єднання дитсадка та школи – економія бюджетних коштів, про що каже сам голова. І пояснює свої наміри державною реформою про “оптимізацію освітніх закладів” – коли кілька установ об'єднують в одну, щоб мати змогу утримувати об'єкти.

Проте селяни в цій ситуації вбачають підступний план самого голови – вони вважають, що тут може бути якась приватна установа.

Люди обурені планами влади

"Йому треба ця школа під інше приміщення взагалі, йому треба, щоб вона приносила дохід, а не розхід, і він каже – мені ваші діти взагалі не цікаві. Вони самі проговорилися, що на цьому місці хочуть, щоб це була приватно-бізнесова структура", – каже місцева жителька.

Про свої плани ТСН розповідає і сам голова.

"Є велике бажання в цьому приміщенні школи зробити культурний хаб. Враховуючи те, що населений пункт Витачів має велику історію, яка йде ще від часів Київської Русі. Музей можна зробити, виставковий зал", – каже міський голова Олександр Туренко.

Обурюють місцевих активістів й інші ідеї місцевого голови. Зокрема, задля заробітку на історичній місцевості поблизу знаменитої каплички Витачева планують встановити торговельні кіоски.

Олександр – власник місцевої пекарні. Його хата та бізнес розташовані впритул до історичної місцини, де на схилах Дніпра стояло древнє городище Новгород-Святополче. Він і опікується візитівками села Витачів – дерев’яною каплицею і вітряком.

"Ця територія внесена до реєстру національної спадщини, тобто це охоронна територія, яка є історичною пам’яткою, і будь-що тут будувати заборонено. Ведеться жвава дискусія про розміщення МАФів на цій території, приїжджають геодезисти, які міряють територію для розміщення об'єктів. Це своєрідна реакція на те, що наша сім’я вступилася за школу в селі Витачів", – каже Олександр Собко.

Село Витачів

Що відомо про інші скандали

З відкритих джерел можна дізнатися – це не перший скандал, який пов'язаний із чинним головою об'єднаної Української громади, куди і входить село Витачів. Олександр Туренко відомий тим, що під час однієї з сесій 2021 року, коли активіст спробував поставити незручне запитання міському голові щодо підвищення податків, той повалив його на землю і притиснув. А далі наказав охороні вивести з приміщення.

Олександр Туренко

За його декларацією, за 2022 рік, тобто за перший рік повномасштабного вторгнення, Туренко заробив понад мільйон 300 тисяч гривень, з яких щомісячна зарплата – 115 тисяч гривень. При цьому у ЗМІ зазначають – у той час міська рада понад пів року взагалі не працювала.

Сам Туренко походження своїх статків в одному зі звернень до громадян пояснює так: "Мільйонером я став завдяки багаторічній своїй роботі, а те, чим ви займаєтеся, не заробите собі навіть на споднє".

Місцеві активісти у відстоюванні своїх прав відступати не збираються. Зокрема, відвідують кожну сесію міської ради щодо ситуації зі школою. В обласній адміністрації ТСН пояснили, що рішення про перенесення гімназії до іншого приміщення без громадського обговорення за законом – неможливе.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН Новини 12:00 23 грудня. Нові заяви Трампа, суд над Тищенком, удар по Києву

Читайте також: