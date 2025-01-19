На Київщині весь ЖК лишили без світла і тепла, сім'ї з дітьми замерзають: хто винен

Житловий комплекс “Сонячна оселя” у Бучі залишився без електроенергії. Її вимкнули 13 січня не попередивши мешканців. Без світла, а заразом і тепла лишилися 170 родин. У будинку живуть чинні військові, ветерани, родини загиблих та сім’ї з дітьми.

Мешканці кажуть — винен недобросовісний забудовник. Натомість забудовник звинувачує мешканців. У ситуації розбирався ТСН.ua.

ЖК “Сонячна оселя” в Бучі

ЖК “Сонячна оселя” розташований по вулиці Івана Кожедуба, 8б. У проєкті забудовника — п’ять десятиповерхових будинків. Один із них збудовано та введено в експлуатацію.

На сайті з пошуку нерухомості “Лун” пишуть: ЖК зводить досвідчена будівельна компанія “Меліоратор”, котра вже завершила безліч проєктів в Київській області.

Втім, мешканці будинку стверджують: забудовник недобросовісний.



Будинок потрапляє в стрічку новин вже не вперше. Його ввели в експлуатацію у квітні 2022 року — одразу після деокупації Бучі.

У вересні міський голова Анатолій Федорук і тодішній голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба урочисто відкривали будинок — із музикою, фотографами і ведучим перерізали стрічку на вході у під’їзд.

Олексій Кулеба і Анатолій Федорук на відкритті будинку в Бучі / Фото: БМР

Вони вручили ключі від 52 квартир ветеранам АТО, військовим та родичам загиблих.

“Анатолій Федорук подякував захисникам, родинам героїв, а також Василю Яцюку керівнику ПрАТ “Меліоратор” та його колективу”, — йдеться у дописі Бучанської міської ради.

Ділянку під ЖК забудовник отримав від БМР безкоштовно, натомість мав передати у власність квартири родинам захисників. Щоб отримати ключі від житла вони написали відмову від земельних ділянок у Бучанській громаді.

Олексій Кулеба і Анатолій Федорук на відкритті будинку в Бучі / Фото: БМР

Чому забудовника називають недобросовісним

Попри те, що будинок ввели в експлуатацію понад два роки тому, за словами мешканців, забудовник досі не завершив усі роботи.

“Чи варто говорити, що будинок ще майже рік не був підключений до газу, а в усьому будинку купа недоробок навіть зараз. В тому числі і лічильники електроенергії, яких і зараз немає, мешканці встановили тимчасові, кожен собі. І багатьом мешканцям ПрАТ “Меліоратор” винен кошти за недоробки у квартирах (розведення електрики, батареї, скління балконів і т.д.)” — розповіла співвласниця Ірина Плахотнюк.

Мешканці кажуть, що надавач електроенергії вимкнув електропостачання через заборгованість забудовника. До цього мешканці весь час сплачували за світло за комерційним тарифом — 10-11 грн/кВт в залежності від місяця — замість 4,32 грн.

“В місяць, враховуючи, що я живу одна і буваю вдома годину вранці і три години ввечері, я плачу півтори тисячі за світло. І це маленька квартира — 40 квадратів. Я не уявляю, які платежі в інших”, — розповіла ТСН.ua співвласниця Вікторія Гнатюк.

За словами мешканців, їхні звернення до забудовника нічого не дають. У “Меліоратор” кажуть звертатися до міської ради, бо начебто у міської ради перед забудовником борги. Натомість у міській раді відповідальність перекладають на співвласників будинку.

“Міська рада нічого кращого не придумала, щоб написати публічну відповідь для мешканців, що це ми винні, що в нас немає світла. Бо нібито за два роки після здачі в експлуатації не зробили ОСББ і не найняли управляючу компанію”, — каже Вікторія Гнатюк.

Мешканці наголошують, що не могли створити ОСББ, адже забудовник не виконав свої зобов’язання — будинок, на якому піарилася місцева влада, здали в експлуатацію із значними недоробками.

“Такими як відсутність трансформаторної підстанції, не переданий будинок на ДТЕК, відсутність заземлення, відсутність ремонту у третьому під'їзді, відсутність навісів у димовентиляційних шахтах, відсутність поштових скриньок, відсутність газових котлів у мешканців 3 під'їзду, відсутність постійних лічильників на світло і багато іншого. Хто буде дороблювати дані роботи після передачі будинку до управляючої компанії? Забудовник, управляюча компанія чи це все буде за рахунок мешканців будинку?” — пояснює співвласниця Валентина Буяло.

ЖК Сонячна оселя в Бучі

Тепер міська рада оголосила конкурс на визначення управителя. Після чого, як стверджують в міськраді, можна буде звернутися до ДТЕК і підключити будинок до електроенергії.

Втім із цим не погоджується місцева мешканка, депутатка Бучанської міської ради і адвокатка Катерина Українцева. Вона пояснила: навіть якщо ДТЕК погодиться укласти договір без належних технічних умов, електроенергія постачатиметься лише до місць загального користування, а не в квартири.

“Забудовник ввів будинок в експлуатацію, але при цьому технічні умови не були виконані. На сьогодні люди споживають електроенергію по тимчасовій схемі, яка існує у забудовника з ДТЕК… Для того, щоб електроенергія з’явилася в квартирах, кожному співвласнику потрібно укласти індивідуальний договір. А оператор електричних мереж ніколи не піде на це, якщо не будуть виконанні технічні умови… Добре, визначите ви (Бучанська міськрада — ред.) переможця конкурсу… Що він буде робити? Буде вкладати власні кошти в доробку технічних умов, які недоробив забудовник?” — розповіла вона на своїй сторінці в Фейсбук.

Наразі, як тимчасове рішення, мешканцям ЖК “Сонячна оселя” надали генератор.

“Його вмикають ввечері — до 22-22:30, потім вимикають і вмикають зранку, щоб люди зібралися. Невідомо, на скільки його дали, але хоч декілька годин люди можуть щось зробити. У будинку є квартири, які не на газу, а повністю на світлі. Немає опалення, їсти не можуть приготувати, і води теплої немає”, — розповіла мешканка Вікторія Гнатюк.

Що каже забудовник

Сайт ТСН.ua звернувся за коментарем до забудовника — голови ПрАТ “Меліоратор” Василя Яцюка. За його словами, за два роки мешканці будинку не визначилися з формою управління, що в результаті призвело до відключення електроенергії.

“Ми їм пропонували свою (управляючу компанію — ред.), вони — категорично ні, ми створимо своє ОСББ. Проходить два роки. Я нагадую, кажу, що “Меліоратор” втрачає на рік близько мільйона гривень на ці речі — ліфти, прибирання, полив, косіння, сміття і так далі. Людям вигідно, коли немає ні ОСББ, ні керуючої компанії, ні “Буча-сервіс”. Наросло боргів півмільйона (за електроенергію — ред.), і нас постачальник відключив”, — каже Василь Яцюк.

У грудні, за його словами, забудовник вдруге звернувся до Бучанської міської ради, щоб вона прийняла будинок у комунальну власність.

“В кінці місяця борг становив півмільйона. Постачальник терпить тиждень, два — і 13 числа нас відключили. Зараз усе робиться для того, щоб у найближчі дні запустити електропостачання до будинку від альтернативної мережі. Поки це не підключено, працює генератор, графік встановлений і оголошений — від 5 ранку до 10 і від 5 вечора до 10-11. Бензин ми даєм, забезпечуємо пальним. Це витрати, але йдем на те, щоб люди не замерзали”, — стверджує Василь Яцюк.

На питання, чому мешканці ЖК “Сонячна оселя” платять за світло за комерційним тарифом, а в будинку досі є недоробки, які мав би закінчити забудовник, Василь Яцюк відповідає наступне:

“Бо нам постачальник давав по комерційному… Потрібно створювати ОСББ… Я пропонував, звертався… то ціна не влаштовує, то інше. Добалакались, а в результаті така от ситуація. Я сподіваюсь, що наступного тижня ми подамо електропостачання. Звернемося також, щоб тариф був як для населення. Будемо над цим працювати”.

Коли людям повернуть світло

Тим часом Бучанська міська рада вже провела конкурс на призначення управителя для багатоквартирного будинку. У конкурсі взяло участь лише одне підприємство — КП “Бучасервіс”, яке і стало переможцем.

Однак навіть після призначення управителя проблема з підключенням будинку до електрики не буде вирішена миттєво, пояснює Thebuchacity.

Необхідно пройти кілька етапів: підключити будинок до нових енергетичних ліній, встановити нові, всім однакові, лічильники та укласти договори з кожним мешканцем.

Працівники КП “Бучасервіс” вже ознайомилися з обсягом робіт, визначили точку приєднання та планують прокласти лінію.

“Проте важливо зазначити, що управитель не є правонаступником. Це означає, що він не несе відповідальності за борги попереднього управителя або організації, яка до цього обслуговувала будинок. Вся заборгованість, що виникла до підписання договору з новим управителем, залишиться на попередньому боржнику”, — звернули увагу під час комісії в міській раді.

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