На Київщині виходили корову з відірваним копитом, тепер її відправляють на реабілітацію і протезування до Німеччини

У столиці уже другий місяць рятують теля, яке під час російської навали потрапило під обстріли окупантів.

Через звірства росіян у корови тяжке поранення грудної клітки і ампутована передня кінцівка. Втім, усипляти тварину, після всього, що вона пережила, господарі відмовилися, йдеться в ТСН.

Корівка Мала любить яблука і свого рятівника - лікаря Олександра Васильовича . Втім ще два місяці тому підходити до людей, ба навіть вийти із фургона на подвір’я цієї клініки вона вперто відмовлялася. Налякану та травмовану корову привезли до столиці на початку травня із Кухарів - села за сотню кілометрів на Північ.

«Вона була вдвічі менша, ніж зараз. Була дуже худою. В неї лапка тіліпалася і була відірвана, в грудній клітці був шматок снаряду», - кажуть у клініці.

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Відшукали тварину у полі її ж господарі, щойно село звільнили від російських окупантів. Місяць, доки над Київщиною літали снаряди чужинців , вона блукала разом з іншими телятами господарів.

«Їх ЗСУ випустили з хліву і вони просто розійшлися, хто куди. І саме Мала вона була біля річки пила водичку і просто чекала», - кажуть господарі.

Власники спершу хотіли корову усипити, відшукали волонтерів, відвезли до лікаря. І вже на огляді вбивати тварину передумали.

«Стоїть дренаж, було наскрізне поранення. Лікується порожнина. Трошки гною там є, а так, тварина йде на поправочку, сформована культя, уже небагато лишилось. Тваринка буде здорова», - каже ветеринар.

Скільки таких закатованих тварин по всій Україні підрахувати нині неможливо. Із ранами від куль окупантів тварин продовжують підбирати навіть там, де бойові дії припинилися. «Притулки переповнені по всій Україні. Хочеться, аби не забували донатити не тільки на ЗСУ, але й на тварин», - каже співзасновниця UAnimals Ольга Чевганюк.

З великої худоби - Мала, мабуть, єдина, яку вирішили виходити. І тепер із Кухарів вона поїде на реабілітацію до Німеччини.

«Я знайшла притулок, який приймає таких корів – там живе 60 корівок. Вони трошки з інвалідністю, в кожного своя проблема і цей притулок готовий її взяти», - розповідає волонтерка.

З місяць волонтери збиратимуть усі необхідні документи, аби перевезти її через кордон, а вже в Німеччині - встановити для корови протез.

Поки Мала чекає на закордонний паспорт, у ветклініці вона знайшла собі подружку - вівчарку Беллу, в якої теж мала поранення. Дружба дала їй поштовх на одужання.

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