На Київщині волонтери взялися стерилізувати покинутих тварин, бо їхнє розмноження провокувало гуманітарну кризу

На Київщині чимало котів і собак, яких або покинули господарі, коли втікали від росіян, або які самі чкурнули від звуків вибухів. Багатьох чотирилапих прихистили чужі люди, деякі досі бігають вулицями. Їх обов’язково треба стерилізувати, наголошують ветеринари, йдеться в ТСН.

«В середньому 5-10 тварин щотижня я везу на стерилізацію. Благодійний фонд оплачує послуги лікаря і ми возимо тварин Ірпеня і приірпіння – це Забуччя, Рубежівка, Романівка», - розповідає волонтер Сергій.

В Ірпені Сергій тепер єдиний, хто представляє службу із захисту і лікування тварин. До війни – інспекторів було 5. Як почався наступ росіян на Київщину люди хапали своїх чотирилапих улюбленців і вивозили їх, часто у звичайних сумках або просто на собі. Хто міг, рятували і сусідських тварин. Сергій також допомагав. Це робили і інші волонтери навіть тоді, коли це було вкрай небезпечно. А вже після деокупації волонтери ходили по домівках і визволяли тварин, які були зачинені.

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Попри те, що багатьох тварин вивезли і врятували, в Ірпені та околицях лишилося дуже багато покинутих собак і кішок. Були і ті, в кого за цей час народилися цуценята і котенята.

До подвір’я Любові Сергій йде з кормом для кішок, яких тут 6. А на початку окупації до жінки у двір прибилося аж 12. Тварин Сергій вже стерилізував, зараз привозить їм корм. «Стерилізація відбувається повністю безкоштовно, і тварини прививаються в той же момент і чіпуються. І вони вносяться в єдину базу в реєстр, де вони формуються за власником», - каже ветеринар Олександр.

З червня за спеціальною програмою благодійного фонду ветеринари вже простерилізували понад 200 тварини. Якщо б цього не зробили, з урахуванням приплоду, безпритульних тварин було б до 7 разів.

За мінімальними підрахунками Сергія, стерилізації в Ірпені та в його околицях потребують ще близько 200 собак і 400кішок. Якщо їх не стерилізувати гуманітарна ситуація загостриться ще більше. Тож за будь-яку допомогу – кормами чи грошима Сергій та Олександр будуть дуже вдячні.

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