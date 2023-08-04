На Київщині затримано дільничного офіцера поліції за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки: фото

Рік тому підозрюваний перевівся до поліції Київщини з Луганської області.

На Київщині затримано дільничного офіцера поліції за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Про це сайту ТСН.ua повідомили у поліції Київської області.

"Справою займається ДБР, ми можемо повідомити лише те, що ця особа перевелась до нас рік тому з Луганської області. На час скоєння правопорушення на службі не перебував, нині відсторонений... Викорінити цю кримінальну хворобу лише поліцейськими методами неможливо", - розповіла нам речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

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Подробиці цієї надзвичайної події повідомив журналіст Костянтин Андріюк на своєму каналі у Telegram.

"45-річний дільничий офіцер поліції в селі Чайки Бучанського РУП ГУНП в Київській області ґвалтував 10-річну дівчинку, яка приходила в гості до його пасербиці. Ґвалтував анально. Ґвалтував, як показала експертиза, не раз", - написав Андріюк.

Справою відстороненого дільничного нині займається ДБР / Фото: Костянтин Андріюк

Педофіла затримано за ст. ККУ 208. Суд обирає йому запобіжний захід - тримання під вартою. Він може провести за ґратами від 10 до 15 років.

Нагадаємо, під Києвом 46-річний чоловік зґвалтував підлітка під час сеансу масажу.

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