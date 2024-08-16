На Київщині збудували перше в Україні інклюзивне містечко для військових: хто там отримає житло

На Київщині збудували перше інклюзивне містечко для військових. Менше року знадобилося державі, щоб на місці лісу виросло п'ять десятків будинків.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Як зводилося містечко

ТСН перша, кого ще до офіційного відкриття запрошують до цього житлового містечка. Загалом у комплексі 59 будинків. Очільник Київщини веде нас доріжками – тут майже немає сходів, у кожного будинку власна тераса. Посеред містечка невдовзі виросте магазин, з'явиться пошта і кілька зон для відпочинку.

"Ви можете побачити майданчик – площу, яка зроблена буде амфітеатром, де ветерани зможуть своїми сім'ями збиратися і проводити заходи, пограти біля вогнища ввечері, далі облаштовується майданчик дитячий для дітей, там облаштовується гриль-зона. Трошки далі ще спортивний майданчик для ветеранів", – каже Руслан Кравченко.

Все це за 40 кілометрів від Києва звели менш ніж за рік. Повністю за приватні гроші.

"В обласному бюджеті грошей не було, але завдання президента було чітке, і ми пішли його виконувати. Зустрілися з відповідальним бізнесом Андрієм Засухою, він один день думав і сказав, що готовий використовувати свої гроші для ветеранів. Витратив 125 мільйонів гривень", – каже очільник Київщини.

Допомагали з будівництвом кілька бізнесів. Хтось продавав за собівартостю бруківку, хтось безкоштовно – інші послуги. Сума в понад сотню мільйонів не остаточна. Невідомо, скільки ще накапає за ремонт всередині, який теж погодилися оплатити меценати.

"Кожен будинок 75-80 квадратів. Буде необхідними речами забезпечений – сантехнікою і газовим котлом", – каже Руслан Кравченко.

Містечко на Київщині

Хто отримає будинки

Тут теж, між іншим, жодних порогів. Забудовники від початку знали, кому належатимуть ці будинки.

"Ми підбирали ветеранів з підшефних бригад Київської області – це 114-та бригада, 72-га бригада, 3-тя штурмова, ГУР. Це бійці, які дістали поранення і не можуть більше проходити службу, які мають сім’ю і не мали до цього часу житла", – каже чиновник.

Один з майбутніх власників тут працює ще від початку будівництва. Олександр – воїн Нацгвардії, захищав позиції під Рубжіним, Сєвєродонецьком, під Бахмутом зазнав поранення. Одужав і нині на протезі продовжує заробляти гроші тим, що робив до того, як узяв до рук зброю.

"Попросили прийти, попрацювати на пилораму – прийшов, зустрівся із забудовником", – каже ветеран.

Заїхати до цього помешкання з видом на річку Олександр зможе за кілька днів. А поки завершуються ремонти в першій черзі, він, як і кілька десятків родин, займається документами про передавання майна.

Це перше спільне житло для Ані та Дмитра. Позаду, діляться, багато болю. Вони й досі не вірять, що щойно стали власниками будинку.

Київщина

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