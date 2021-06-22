На Київському морі судак масово викинувся на берег: що сталося (фото)

Правий берег Київського водосховища буквально всипаний мертвою рибою.

На Київському водосховищі судак масово викидається на берег.

Правий берег Київського моря буквально всипаний мертвою рибою.

Про це пишуть користувачі у соцмережах.

"На прибережних мілинах дохлі рибини 2-3 кг вагою висять вгору хвостами. Кількість загиблої риби, навіть приблизно, не піддається оцінці. Ми налічували до 3 на метр. Сморід від тухлятини просто пекельний на всьому березі", - пише користувач Данило С.

ТСН.ua звернувся за коментарем у Київський рибоохоронний патруль, там нам назвали можливу причину такого явища.

"Насправді, ситуація не настільки критична, як це описують у соцмережах. Одна з версій загибелі судака, після нересту риба виснажена та ослаблена, зараз різко підвищилась температура, а судак дуже чутливий до таких коливань, і тому почав викидатися на берег. Але остаточну причину можна встановити лише після лабораторних досліджень", - розповів нам інспектор Київського рибоохоронного патруля Олексій.

Нагадаємо, у Миколаївській області відпочивальники врятували дельфіненя.

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