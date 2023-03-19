На кого вже “полюють” роботодавці і які професії стануть головними після перемоги

Вторгнення Росії в Україну вплинуло на всі сфери - зокрема і на ринок праці: тут і вимушені звільнення, і зміна спеціальності за власним бажанням. Зараз на роботу найчастіше шукають продавців-консультантів, водіїв, кухарів, менеджерів з продажу та бухгалтерів, йдеться в ТСН.

Українці готові змінювати спеціальність, аби мати роботу. Під час війни змін зазнав і час, який потрібен на пошук нової. “Якщо раніше це було тиждень – два тижні. То зараз це може бути місяць, а може бути і півтора місяці. До цього треба бути готовим і розуміти ці умови”,- кажуть на сайті працевлаштування.

За їхніми даними, у п’ятірку найпопулярніших вакансій сьогодні входять - менеджер з продажу, продавець-консультант, водій, кухар, бухгалтер. “Якщо говорити про те, що буде затребуваний, які там кваліфікації, то зараз роботодавці вже починають говорити про можливі дефіцити кваліфікованих кадрів”, - зазначають на сайті.

Також читайте Воїни утримують третину Бахмута під безперервним вогнем: місто прострілюється наскрізь

Перераховують професії, де нині конкуренція найменша: “Ми зараз бачимо в медичній сфері є: лікар УЗД для прикладу. І електрослюсар також. Низька конкуренція. Тобто вакансії є, от людей, які можуть обійняти цю посаду небагато”.

Активно зараз розвивається і напрямок підготовки операторів дронів. В одному із центрів випустили вже більше, ніж тисячу випускників. Керівник центру підготовки запевняє, що це професія майбутнього і перераховує, де це буде потрібно у мирному житті. “Аграрний сектор, архітектура, все, що пов’язано з енергетикою та енгергоефективністю, кіно-відео зйомка. Окремий великий блок це буде після війни пов'язано з розмінуванням. Проведення різноманітних шоу, там аерошоу, тощо. Тобто для розвитку аеродинаміки”, - каже Віктор Таран.

Президент київської школи економіки називає спеціальності, які будуть потрібні після війни. “Будівельник. Ми будемо відбудовуватися. Будуть всі професії, які всі пов’язані з армією, звичайно. Загроза нікуди не зникне і армія у нас буде ставати все більше високотехнологічною. Будуть професії пов’язані з травмою, медицина, по відновленню і будуть професії високотехнологічні”, - зазначає Тимофій Милованов.

Студентам радить вчити дві речі. “Зараз має бути технологічна грамотність. Друге звичайно все, що є і все, що відбувається - це про людей. Люди на першому місці. Тому м’які навички – спілкування, емпатія, емоційний інтелект це те, що потрібно розвивати”, - переконує він.

Тому українці мають бути готовими до змін та вміти швидко пристосовуватися до нових реалій.

Читайте також:

Що робитиме Путін після контрнаступу ЗСУ: Фейгін описав, як "вертітиметься" президент РФ

Контрнаступ ЗСУ: Жданов назвав місяць та розповів, від чого "росіян рве на шматки"

Передавання F-16 Україні: пілоти з інших країн готові воювати