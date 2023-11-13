"На колінах прохав військкома довезти дітей додому": нові деталі скандалу з мобілізацією водія

Щоб мобілізувати тих, хто відпочивав в готелі, туди завітали одразу 60 працівників ТЦК та поліцейських.

Стали відомі нові подробиці скандала через термінову мобілізацію водія в Ужгороді, який привіз туди з Вінниці дітей на змагання з тхеквондо. Як відомо, днями вночі в хостел, де перебував цей водій та багато інших чоловіків, завітали представники військкомату та забрали тих, хто там перебував.

Цей випадок набув розголосу в соцмережах, деталі в коментарі для ТСН.ua розповів Віталій Павловський, який є журналістом видання "РІА 20 хвилин", акредитованим кореспондентом ЗСУ та батьком одного зі спортсменів.

Напередодні Віталій Павловський оприлюднив в соцмережі допис, в якому розповів, як діти, які приїхали на ці всеукраїнські змагання, фактично залишились без водія, який мав відвезти їх додому на Вінничину.

"В цій групі спортсменів була і моя дитина, - розповідає ТСН.ua Віталій Павловський. – Те, що вдалось дізнатись про цей випадок: близько години ночі до готелю приїхало близько 50 людей. Це були працівники поліції та ТЦК. Всіх чоловіків, які перебували в готелі, забрали до військомату. Відомо, що багато хто не погоджувався, вважав ці дії протиправними. Є інформація, що проти деяких застосовували фізичну силу, відібрали мобільні телефони".

За словами Віталія Павловського, водій, який перевозив спортсменів, звернувся до представників військкомата та поліцейських зі словами, що він є єдиним водієм у цієї групи юних спортсменів:

"Але це не стало аргументом для них. Як наслідок – діти не мали можливості поїхати вчасно із готелю на змагання. Тренер та діти шукали по місту приватних перевізників, щоб дістатись до місця призначення".

До цього Віталій Павловський додає, що вже згодом з’ясувалось про те, що розголос було піднято не одразу, тому що до цього випадку водіїв відпускали після того, як з’ясовувалось, що чоловіки належать до цієї професії. Такі очікування були і в даному випадку, але представники ТЦК вчинили інакше.

За даними Віталія, завдяки спільним зусиллям батьків, тренера та перевізника питання транспортування дітей на змагання та додому було вирішено, незважаючи на те, що представники ТЦК за лічені хвилини все ж таки мобілізували водія.

"Ми розуміємо, що триває війна, що є втрати, що не всі мобілізовані і не стоять на військовому обліку. Але в даному випадку ситуацію можно було вирішити, надавши водієві відстрочку на 3-5 днів. Він прохав на колінах про можливість доставити дітей додому. Слізно просив, але йому відмовили. Як батько я спілкувався з керівником ТЦК. Нагадав йому, що водій перевозив дітей. На це він, керівник ТЦК, мені відповів, що "це ми найняли перевізника, який не мав броні та не стояв на обліку у військкоматі", - каже пан Віталій.

Керівник керманича, Cергій Лошак в коментарі для ТСН.ua розповів, що водій Михайло, якого мобілізували, ніколи не був ухилянтом. Навпаки, в перші дні повномасштабного вторгнення Михайло сам відгукнувся евакуйовувати людей в безпечні місця.

"В даному випадку ми вирішили питання щодо перевезення дітей. Водій наразі є мобілізованим. У нього є цивільна дружина з інвалідністю та старенька мати", - повідомив нам Сергій Лошак.

Приїхали 60 чоловіків

ТСН.ua розшукав водія, якого мобілізували.

"До готелю приїхали близько 50-60 чоловік, це були працівники військкомата та поліцейські. Я тричі прохав працівника військкомата, щоб мені дали повістку до Вінниці, пояснював, що повинен зранку везти дітей на сніданок та на змагання. Мені відповіли, що це їм не цікаво. Мені навіть не дозволили зайти до свого автобуса взяти зарядний пристрій для свого телефона. Як законослухняний громадянин я пішов до буса та мене повезли до ТЦК. Наразі я є мобілізованим", - розповів нам водій Михайло Поліщук.

Що кажуть в ТЦК

Своєю чергою, після розголосу, в Закарпатському обласному ТЦК теж відреагували на це і коротко виклали свою позицію.

"Під час заходів щодо перевірки дотримання правил військового обліку та виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації було виявлено громадянина, який не надав інформації про перебування на військовому обліку. При уточненні військово-облікових даних з’ясувалося, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації (які передбачені 23 статтею Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") немає, і останній безпідставно уникає військової служби в Збройних Сил України", - повідомили в Закарпатському ТЦК.

Раніше повідомлялось про те, що відстрочку від мобілізації отримала ще одна категорія громадян.

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