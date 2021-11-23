На кордоні з Білоруссю усе спокійно: прикордонники запевняють, що до усіх несподіванок готові

Охоронятимуть кордон посилено стільки, скільки потрібно - говорять військові.
На межі України та Білорусі наразі усе спокійно, кордон посилено охороняють.
Про це 23 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Люди почали хвилюватися, що на рубежі неспокійно, після того, як чималу колону силовиків, які їдуть до білоруського кордону, зафільмували очевидці на Рівненщині.
Але в найближчому до білоруської межі селі Гордище заспокоюють, хоча й визнають, що за подіями довкола мігрантів у Білорусі слідкують.
Пункт пропуску "Гордище" від початку пандемії закритий. Тож уже давно не бачив аж стільки прикордонників, які тепер слідкують, щоб на кордоні було тихо. Вони оглядають рубіж з повітря та реагують на будь-який дивний рух. Зізнаються, що до усіх несподіванок готові.
Кажуть, у першу чергу приглядаються до найімовірніших шляхів з гарною логістикою. Бо абиде з Білорусі на Рівненщину й не зайдеш, довкола ліси та болота. А на ділянках, де через густі хащі пролізти можливо, взялися ставити перепони.
Тож колона силовиків, яку зафільмували очевидці, свідчить лише про готовність обороняти рубежі - кажуть прикордонники.
Охоронятимуть кордон посилено стільки, скільки потрібно запевняють військові.
Нагадаємо:
На західному кордоні поблизу міста Чоп правоохоронці затримали групу мігрантів без документів. Пересуватися нашою територією їм допомагали самі українці. Десять іноземців без документів через територію України прямували до ЄС.
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