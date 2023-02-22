Яка ситуація на кордоні Україна-Придністров`я та що можна очікувати від Росії 24 лютого

На тлі низки тривожних новин про загрози Молдові з боку Росії, а, відповідно, і Україні, українські прикордонники повідомили, що охорона ділянки державного кордону України в напрямку Придністров'я залишається посиленою.

Яка зараз ситуація на цій ділянці кордону та який розвиток подій не виключається – про це в коментарі для ТСН.ua повідомили прикордонники та військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Якщо казати про кордон з Придністров'ям, то цьому напрямку приділяється значна увага від самого початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Ми розуміємо, що на цю територію (Придністров'я – Ред.) Росія має значний вплив і може її також використовувати. Цей напрямок давно посилений для забезпечення безпеки України", - розповів нам речник ДПСУ Андрій Демченко.

Своєю чергою, військовий аналітик Олексій Гетьман не виключає, що найближчими днями в Молдові може бути неспокійно. Він не виключає, що несподіванка від Росії може статись 24 лютого.

"В Придністров'ї зараз знаходиться оперативна група російських військ. Вона складається приблизно з 6,5 тисяч людей – велика кількість обслуговуючого персоналу та біля 2 тисяч тих, хто може вести бойові дії. Очікувати якогось прориву від цієї групи неможливо. Але справа в тому, що декілька днів тому в інтернет-пабліках була інформація, що в Молдові готується державний переворот, що можливе усунення президента. Тобто політична криза може перерости в переворот. Також була інформація, що туди можуть направити "кадирівців" для підтримки перевороту та захоплення Молдови", - каже Олексій Гетьман.

До цього додає: "Чому важливе Придністров'я? Навряд чи можно це вважати спробою атакувати Одесу з Придністров'я. Сил та засобів там у ворога немає. Оперативне російське угрупування знаходиться в Придністров'ї, тому що там залишились дуже великі склади зі снарядами. Перемістити ці склади до Російської Федерації неможливо, але зробити там якесь угрупування, яке буде використовувати боєприпаси – це цілком можливо. Я припускаю, що вони хочуть направити в Молдову кадирівців або інший спецназ для захоплення влади в Молдові, для створення угрупування і атакування Одеси. Гадаю, що наша розвідка та сили оборони роблять розумні правильні речі, посилюючи заходи безпеки на кордоні".

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