На кордоні з Україною збільшується кількість російських військових: США звинувачують Кремль у брехні

На кордоні з Україною збільшується кількість російських військових: США звинувачують Кремль у брехні

У США говорять, що це може свідчить про підготовку до нападу.

На нашому кордоні збільшується кількість російських військових. Кремль всупереч публічним заявам про відведення військ днями стягнув до кордону з Україною ще декілька тисяч солдат. Про це пише американська преса, посилаючись на джерела в Білому домі.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 лютого.

Більше того, менш ніж за десять кілометрів від українського кордону російські війська в Білорусі на річці Прип'ять розгорнули понтонний міст. Про це повідомляють дослідники, що вивчають дані з відкритих джерел, посилаючись на супутникові знімки. У білоруському Міноборони заявляють, що таким способом вони відпрацьовують удари з повітря.

Водночас The Washington Post з посиланням на високопоставленого американського чиновника пише, що Росія додала близько 7 тисяч своїх військових вздовж українського кордону, деякі з них прибули лише в середу, 16 лютого. Заяви Москви про відведення військ у Вашингтоні назвали "неправдивими".

Як повідомляє видання, цю заяву підтримав і начальник оборонної розвідки Великої Британії генерал-лейтенант Джеймс Гокенгалл, який публічно заявив, що Кремль "продовжує нарощувати військовий потенціал поблизу України". "Це включає фіксування додаткової бронетехніки, гелікоптерів і польового госпіталю, які рухаються до кордонів України", - додав він.

Раніше генсек НАТО наголосив, що Москва скупчила рекордну кількість військ поблизу України вперше від часів "холодної війни", і на цю загрозу потрібно реагувати вчасно. І їхнього часткового відведення, про яке заявляють в Росії, - тут ще не помітили. Нинішня криза найсерйозніша за останні десятиліття, заявив напередодні Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України. За їхньою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.

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