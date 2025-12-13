На Київ чекають 15-годинні відключення світла: у Раді попередили про жорсткі графіки взимку

На столицю чекають 15-годинні відключення світла

Ситуація з електропостачанням у Києві протягом цієї зими буде вкрай складною, і споживачам варто готуватися до постійних «гойдалок» та тривалих відключень. Інтенсивність обмежень напряму залежатиме від повторних ракетних ударів росіян та настання сильних морозів.

Як повідомив народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко в коментарі для ТСН.ua, російськими ударами була перебита електрична підстанція під Києвом, що тимчасово унеможливлює отримання столицею додаткової потужності.

Наразі Київ критично залежить від двох атомних електростанцій — Рівненської та Хмельницької. Незважаючи на складність ситуації, місто повністю без світла не залишиться. Проте, Кучеренко підтверджує, що кияни можуть залишатися без електрики до 14-15 годин на добу.

Київ буде зі світлом, але його дуже мало

Народний депутат, говорячи про реалістичний сценарій на зиму, зазначив:

«Київ будемо зі світлом. Але тут як зі склянкою води — вона наполовину порожня чи повна? Тому якусь частину доби кияни будуть зі світлом, а частину без. Реалістичний варіант, як на мене — це пів доби зі світлом, а пів без. Все залежить чи будуть повторні удари агресора, а вони, на жаль, обов’язково будуть».

Парламентар підкреслив, що найгірше відбувається, коли робота енергосистеми поступово відновлюється після попередніх атак, а вже є очікування нового удару. Він пояснює:

«Це — коли робота енергосистеми вже більш-менш відновлена після попередніх ударів, а вже чекаєш на новий удар. І це найгірше. Тому для Києва всю зиму буде певний дефіцит електроенергії. Він складатиме приблизно 4 ГВт, а це умовно 30% від кількості електроенергії, яка нам потрібна».

Розподіл електрики у ручному режимі

Ще 20% електроенергії забирає критична інфраструктура міста. За таких умов, за його словами, боротьба за ресурс, якого не вистачає, буде тривати між різними категоріями споживачів:

«Маємо умовні 50% відсотків навколо яких нам доведеться „танцювати“. Тому за цей, ресурс якого не вистачає, буде тривати боротьба, можливо прозора, а можливо підкилимна. За електроенергію будуть боротися виробничники, заводи, бізнесові структури, у яких своя логіка. І звісно населення, яке теж прагне, щоб для них частка електроенергії була більшою. Тому владі, у ручному режимі, потрібно буде шукати, справедливий варіант розподілу електроенергії. І це не обійдеться без нервів, драматизму та негативних емоцій на протязі всієї зими».

Економічний аспект та ціноутворення

Олексій Кучеренко нагадав, що, окрім технічного аспекту відключень, існує і важливий економічний.

«Всі сконцентрувалися навколо технічно аспекту, тобто графіків відключення світла. А є ще економічний аспект. Для того, щоб у нас з вами ціна електроенергії була 4,32 гривні, треба, що хтось заплатив її ринкову вартість, а вона сьогодні сягає 12-15 гривень за кіловат. Ціноутворення ринку побудовано так, щоб аби тримати таку низьку ціну, хтось має заплатити „зайве“, точніше ринкову ціну за електрику. Тому коли у нас волають: давайте зупинимо все виробництво і все віддаймо населенню, варто розуміти, що енергетикам теж варто за щось жити, купувати вугілля та газ, робити ремонти, виконувати свої програми, обслуговувати мережу. Електроенергія не береться з повітря. Нам її ніхто не дарує, за все треба платити, як до прикладу за імпортну електроенергію, яка дорого коштує».

Чому так багато світла в ТРЦ?

Нардеп погоджується, що людей дратує наявність світла у ТРЦ та бізнес-центрах у темному Києві, але саме ці непобутові споживачі, на відміну від населення, сплачують за електроенергію повну ринкову вартість. Він також наголошує на необхідності забезпечення роботи критичної інфраструктури:

«Мене самого дратує сяйво ТЦ, коли їх бачу, але саме вони платять ринковому вартість за електроенергію — 15 гривень за кіловат. Тому нас чекає ручний розподіл електроенергії між всіма категоріями споживачів. А ще є заводи та підприємства, де працюють кияни, отримують зарплату, платять податки. Все це має працювати. А ще є бюджетні установи. Добре, погоджуюся, що можна відімкнути від електрики Верховну раду, Кабмін, а за логікою людей і Офіс президента. Але ж лікарні, підприємства зв’язку, теплокомуненерго, водопостачання, залізниця. Все це має працювати. Тому всі будуть незадоволені цієї зими», — пояснює Олексій Кучеренко.

Загроза морозів та відсутність блекауту

Однак, парламентар підкреслює, що повної відсутності електрики (блекауту) у Києві не буде:

«Класичного блекауту у Києві не буде. Тобто повної відсутності електрики через аварії або стихійні лиха. Будуть жорсткі графіки, до яких потрібно буде пристосовуватися».

Також ситуація може погіршитися, якщо почнеться сильний мороз і триматиметься тиждень або два.

Нещодавно в «Укренерго» заявили, якщо будуть сильні морози — це жорстко вплине на графіки відключення світла. Йдеться про морози у 10 градусів, які триматимуться тиждень або десять днів.

«В „Укренерго“ найбільше цього бояться, бо їм треба втримати у балансі енергосистему, а під час сильних морозів шалено зростає рівень споживання електроенергії на догрів приміщень. Але як свідчить практика, такі ризики є лише на січень і лютий. І сильні морози тримаються не довго», — пояснює Олексій Кучеренко.

Що буде з Києвом і до чого тут «гойдалки»

Експерт підкреслює, що кращого сценарію розвитку подій для Києва, на жаль, не існує. Ситуація постійно змінюється:

«Все залежить від подальших дій росіян. Ситуація у Києві покращується після кожного обстрілу, люди це бачать, як то кажуть, на власних лампочках у квартирах. Після повітряних атак ситуація поступово пом’якшується і світла стає більше, місто переходить на 2-3 черги. Але якщо знову прилетить з російського боку і знову щось пошкодять, Київ повертається до графіків у 3-4 черги. Такі от гойдалки, які усім неприємні. Зараз місто 14-15 годин без світла».

Люди забули, що в країні війна

Кучеренко наголосив, що відсутність світла — це прямий наслідок війни, і підсумував, що влада має краще інформувати про це населення:

«Ми забули, що відсутність світла — це наслідки війни. Основна мета ворога, щоб ми тут всі сиділи без електрики і відповідно тиснули на владу і просили миру. Це політична і військова мета Путіна. А наші люди чомусь думають, що війна десь там, у Покровську, а тут можна собі ходити до кафе, веселитися в ресторанах. Гадаю, що таке відбувається через недопрацювання з боку влади. Людям треба пояснювати: що відбувається, чому і через кого. Бо ж деякі гарячі голови вже кажуть, що нам потрібен мир, аби лише було світло».

Відключення ставатимуть справедливими?

Насамкінець, Олексій Кучеренко наголосив, що людей шалено дратує несправедливий розподіл відключень, і наголосив, що міські голови та депутати мають контролювати це питання:

«Звісно, що людей шалено дратує, коли умовно кажучи у їхньому будинку світло було відсутнє 14 годин, а вони бачать, що у сусідньому будинку електрики не було лише 6 чи 8 годин. Такі випадки треба дійсно категорично прибирати. Робити це потрібно на місцевому рівні. Міські голови разом з депутатами мають фіксувати такі випадки та інформувати енергетиків. Ніщо їм не заважає це питання контролювати і вносити корективи. Для цього у влади є всі законні підстави. Крім цього контроль за діяльністю операторів систем розподілу, формування та застосування графіків погодинних відключень здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка має необхідні повноваження для розгляду скарг споживачів», — підсумовує Олексій Кучеренко.