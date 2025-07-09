На Київщині через російську атаку спалахнула пожежа на підприємстві: фото, відео

Наслідки атаки по Київщині / © ТСН

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У Київській області через російську атаку спалахнуло приватне підприємство. Наразі там намагаються ліквідувати займання.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан.

У Требухові через падіння уламків дрона спалахнуло приватне підприємство. Займання і досі ліквідовують. За попередньою інформацією, на підприємстві, де сталась пожежа, минулось без жертв.

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«Від 2:00 ночі рятувальники намагаються загасити пожежу. Полум’я тут доходило навіть до 5 метрів заввишки. Територія цього підприємства трохи більше, ніж футбольне поле. Рятувальники кажуть, що вони ще кілька годин тут працюватимуть. Бо на місці займання горить деревина», — каже кореспондентка ТСН.

Через російську атаку постраждали житлові будинки поруч.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВЩИНА ПАЛАЛА ПІСЛЯ МАСОВАНОЇ АТАКИ ДРОНІВ! НАЖИВО З ЕПІЦЕНТРУ УДАРУ

Нагадаємо, окупанти атакували Україну 728 дронами та 13 ракетами. Під основним ударом перебувала Волинська область.

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Також на Київщині через російський обстріл постраждали двоє осіб, їм надана уся необхідна медична допомога.