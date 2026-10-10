На Київщині чиновники відмовлялися вшановувати захисника, який воював 7 років, бо він "не так загинув"

Сергій Гончаров / © ТСН

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На Київщині стався гучний скандал. Мати бійця, який пройшов 7 років війни, з боєм виборювала право на гідне вшанування пам'яті свого сина. Чиновники міста Сквира відмовляли встановлювати світлину захисника на Алеї Героїв лише тому, що той помер не від ворожого снаряда на полі бою, а програв запеклу боротьбу з власною психотравмою.

Чому для того, щоб гідність перемогла, знадобилося втручання військового омбудсмана — дивіться у спеціальному репортажі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

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Бойовий шлях та трагічний фінал

Алея Героїв у місті Сквира, що на Київщині. Нові пам’ятні знаки полеглим українським воїнам Сквирської міської територіальної громади тут відкривають щороку. Цього разу серед них і банер 34-річному Сергію Гончарову, який помер у липні 2022 року. Його мати — Ельвіра Гончарова — цього знаку чекала кілька місяців.

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Сергій Гончаров перебував на війні з 2015 року. Був стрільцем, пізніше став помічником гранатометника. Воював у найгарячіших точках. Має нагороди та відзнаки, зокрема за оборону Маріуполя. Від початку повномасштабного вторгнення захищав Київщину, Харківщину та Чернігівщину, де й отримав поранення та контузію.

«Під час оборони Чернігова він дзвонив, він прощався, бо у них там виходу не було... Але вони витримали», — крізь сльози пригадує мати військового Ельвіра Гончарова.

Кілька місяців після поранення Сергій навіть устиг повернутися у військову частину, а потім через посттравматичний розлад знову потрапив у лікарню. Про те, що син має психологічні проблеми, пані Ельвіра хіба здогадувалась, адже він намагався її оберігати.

Допомогти Сергію лікарі не змогли, а сам він не впорався. 2 липня 2022 року військовий добровільно пішов із життя. Пані Ельвіра переконана: це прямий наслідок важкого поранення. Аби вшанувати пам'ять сина, вона звернулась до міськради Сквири із проханням встановити стенд зі світлиною Сергія на Алеї Героїв. Але там відмовили.

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«Казали, не передбачено, бо він не на війні загинув», — розповідає мати.

Бюрократичний опір та позиція чиновників

Міська голова Сквири Валентина Левіцька пояснює позицію місцевої влади так:

«Особисто голова громади не встановлює людей на Алеї Слави. Є відповідна комісія, яка це робить і засідає. Є положення комісії, і відповідно вшановуються герої, які захистили нас від ворога — згідно з положенням, яке є у нас в громаді: воїни, які загинули, захищаючи нашу державу та незалежність, на полі бою. От в такому плані. Не самогубство».

Однак мешканка Дулицької громади та активістка Ірина Іллюк обурилася такою відмовою та звернулася до Офісу уповноваженого у справах військовослужбовців (військового омбудсмана).

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Далі розпочалася тривала бюрократична тяганина. Офіс військового омбудсмана вивчив історію Сергія Гончарова і направив до міськради Сквири лист із вимогою вшанувати пам’ять героя. На що у громаді знову відповіли відмовою, мовляв, випадок не підпадає під місцеве положення.

«Питання пам’яті і вшанування ніде чітко нормативно-правовими актами не прописано. Тому кожна громада залежно від свого бюджету чи свого відношення до ветеранів увічнює пам'ять по-різному. Але тут прослідковується саме питання дискримінації. Багато травм є невидимими. На жаль, у нас зазвичай працюють з тими травмами, які видимі, а з невидимими — ні. Люди не усвідомлюють, що можуть бути травми ментального та психічного здоров’я. Тут повинен бути індивідуальний підхід до кожного кейсу, до кожної людини», — наголосив начальник управління захисту та реалізації прав захисників Офісу військового омбудсмана Сергій Черевичний.

Після кількох місяців листування та тиску світлина Сергія все ж з’явилася на Алеї Героїв. Для цього міськраді довелося змінити власне положення.

«Зробили виняток у зв’язку з тим, що він 7 років був на полі бою. Зробили виняток... Зміни до положення внесли, так», — підтвердила міська голова Валентина Левіцька.

Представник ветеранського корпусу Білоцерківщини Ярослав Віннічук підкреслив:

«Незалежно від того, як він загинув, людина тривалий час боронила нашу державу та захищала нас. За яких би обставин він не пішов, він свою роль виконав. На жаль, психіка не витримала, він прийняв таке рішення і пішов із життя, але це не є причиною того, щоб не вішати його портрет на Алеї Слави».

Невидимі рани: позиція медиків та церкви

Те, що Сергій добровільно пішов із життя внаслідок набутої під час бойових дій психотравми, не може стати причиною для відмови у вшануванні. На цьому наголошують і фахівці з реабілітації.

Невидимі травми — це ушкодження без зовнішніх фізичних ознак, які проте руйнують психічне здоров'я. До них належать ПТСР, депресія, тривожні розлади, бойова втома та емоційне вигорання. В Україні травми психіки, набуті на війні, юридично та медично прирівняні до фізичних поранень.

«Вони так само болять, вони так само порушують якість життя людини. Але вони не можуть часто бути побаченими самою людиною чи визначеними: що зі мною не так. Поранення психіки — таке саме бойове поранення, як і фізична травма. А іноді навіть важче, тому що вона залишається поза зоною уваги. Невидима травма, з якою не впоралися військові або ветерани — це не їхня відповідальність», — зазначає директорка Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова Поляна» Ксенія Возніцина.

Через інтенсивні бої кількість військових із неврологічними розладами зростає щодня, кажуть лікарі. Майже третина випадків — це саме ПТСР. Психологи закликають рідних уважно стежити за поведінкою захисників, які повертаються з фронту.

Змінюється і ставлення церкви. У Православній церкві України священники моляться за таких військових та відспівують їх у храмах.

«Вибачте, ми не судді, ми не судимо замість Бога. Думаю, що в цьому сенсі церква теж розвивається і від табу переходить до формату розуміння. Ми розуміємо, що це може бути захворювання, потужна депресія або шокова історія, коли людина не бачить виходу. Церква буде молитися за таких воїнів, хоча й продовжуватиме говорити, що це не вихід», — пояснив православний священник Георгій Коваленко.

Історія Сергія Гончарова — це не просто сюжет про банер у центрі Сквири. Вона про необхідну зміну свідомості всього суспільства, яке має навчитися бачити й поважати невидимі рани війни та вчасно підставляти плече тим, хто повертається з фронту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Київ паралізований КОЛАПСОМ! Нові переговори у США з Україною! | ТСН 20:00 9 жовтня

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