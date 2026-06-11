На Київщині депутат фотографував сідниці колег під час гімну: з’явилося відео

Депутат Ірпінської міської ради Валерій Степанюк від партії «Свобода» / © скриншот з відео

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В Ірпінській міській раді на Київщині розгорівся гучний скандал. Одного з депутатів упіймали на тому, що під час офіційного виконання Державного гімну України він таємно фотографував сідниці своїх колег.

Інцидент стався безпосередньо під час засідання сесії міськради 28 травня. У момент, коли всі присутні в залі традиційно підвелися для прослуховування та виконання гімну, місцевий обранець вирішив використати цей час для специфічної «творчості». Він дістав смартфон і почав знімати ззаду нижню частину тіла колег, які стояли попереду нього.

Дії депутата зафіксували на відео інші присутні в залі засідань, після чого кадри швидко розлетілися Мережею.

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Дата публікації 15:14, 11.06.26 Кількість переглядів 13 Замість патріотизму — пікантні фото: на Київщині депутата упіймали за дивним заняттям на сесії

Джерела ТСН.ua у міськраді повідомили, що йдеться про депутата Ірпінської міської ради Валерія Степанюка від партії «Свобода». Там додали, що подія сталася ще 28 травня.

Наразі офіційних коментарів від Ірпінської міської ради чи самого депутата щодо цього інциденту не надходило. Чи нестиме депутат відповідальність за свою поведінку — поки невідомо.

«Заяв до поліції не було», — сказали нам у поліції Київської області.

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