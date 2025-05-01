На Київщині директорка школи заселилась у «капсулу» заради безпеки: що сталось

Директорка школи придбала металеву «капсулу життя» для того, щоб убезпечити себе під час обстрілів / © ТСН

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Днями в соцмережах мешканка Київщини, директорка однієї з мультимовних школ Катерина Сторожук оприлюднила відео про те, як вона нестандартно вирішила убезпечити себе попри все під час цієї кривавої війни.

Після того, як вона зрозуміла, що ворожі «Шахеди» «проклали стежку» над її вулицею, жінка купила за 100 тис. грн. так звану капсулу життя, за допомогою брата та його друга змонтувала її в одній з кімнат свого приватного будинку і перебуває там під час ракетних та дронових обстрілів.

Днями Катерина записала відео та виклала його в соцмережі. Ролик майже одразу набув резонансу, його прокоментували сотні дописувачів.

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ТСН.ua знайшов Катерину Сторожук та поспілкувався з нею.

«Ця «капсула» в мене вже рівно місяць. Коротко розповім передісторію», — каже жінка.

Та продовжила: «Я сама з Ірпеня Київської області. 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, я була в аеропорту «Бориспіль», їхала на відпочинок, який не відбувся. Перші ракети прилетіли по аеропортах і по «Борисполю». Я бачила ці вибухи, вони були у мене за спиною. Під час окупації Київщини ми мешкали неподалік Ірпіня, в одному з селищ, потім повернулись в Ірпінь. Почались обстріли, блекаути. Коли ще не було «Шахедів», то ситуація була більш-менш, я могла спати. Влітку минулого року я придбала будинок в Бучі, майже місяць я не спала через польоти «Шахедів».

За її словами, останньою краплею стало те, що поруч з її будинком одного разу почали шукати уламки дронів.

«Я зрозуміла, що така реальність. До найближчого укриття треба йти декілька кілометрів. Тобто коли летить балістика, то взагалі варіантів немає. Залишається тільки сидіти у ванній кімнаті. Почала замислюватись про те, що робити. Якщо я не можу спати, то не можу працювати. Я директор школи, в мене велика команда, тому я не можу підвести себе та всіх. Почала шукати варіанти того, що можно купити для безпеки», — каже Катерина Сторожук.

І додає: «Будівництво укриття — це дуже дорого, декілька мільйонів. І довго. Крім того, не хотілось щоночі ходити спати під землю. Випадково в інтернеті я знайшла відео тестування «капсули життя». Я купила цей металевий виріб, мій брат разом з другом зібрали її протягом декількох годин. В першу ніч під час тривоги я виспалась».

На питання про те, як дихається в цій металевій конструкції, Катерина каже, що незручностей не відчуває.

За словами Катерини, ця конструкція стала порятунком для її психіки.

«Знаю, що деякі люди спокійно сплять навіть коли обстріл. Я не сплю, тому що в мене психологічна травма. Таких людей як я — дуже багато», — каже Катерина Сторожук.

До цього Катерина додає, що в коментарях під дописом в соцмережі дописувачі як тільки не називали цю конструкцію.

«Називали і шкатулкою, і труною. Казали, що маючи 100 тис.грн., можно виїхати за кордон і почати нове життя. Я відповіла, що, по-перше, за 2500 доларів ти не виїдеш за кордон і не почнеш нове життя. Я відповіла, що для мене краще жити в Україні і спати в капсулі, тому що мій дім — Україна, тут частина мого життя», — каже Катерина.

Своєю чергою, в ДСНС Україїни нам розповіли, що в Україні не було випадків, коли під завалами приватних та багатоквартирних будинків рятівники знаходили б такі «капсули», тому фахові висновки про ефективність, спираючись на докази, зробити неможливо.

Раніше повідомлялось про те, що Олена Кравець показала, як під час обстрілу Києва ховалася з 8-річними двійнятами від вибухів.

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