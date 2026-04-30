На Київщині коханець матері кусав дітей за щоки та підвішував за ноги: заява жінки шокує

Чоловік катував дітей своєї співмешканки / © Прокуратура Черкаської області

Фастівський міськрайонний суд Київської області виніс вирок місцевому мешканцю, який протягом двох місяців систематично знущався з малолітніх дітей своєї дівчини. Чоловік називав тортури «вихованням» та «грою». Внаслідок насильства трирічний хлопчик впав у психологічний регрес та перестав розмовляти.

Про це йдеться у вироку суду.

Методи «виховання»: від укусів до «підвішування»

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений почав жити з жінкою та її двома дітьми — трирічним сином та дворічною донькою — у жовтні 2025 року. Вже з листопада чоловік почав застосовувати до малюків жорстокі методи впливу.

Суд встановив, що підсудний:

Кусав дітей за щоки: під виглядом поцілунків він декілька разів сильно вгризався в обличчя трирічного хлопчика, залишаючи гематоми.

Тряс дитину вниз головою: чоловік піднімав хлопчика за ногу та тримав у повітрі, завдаючи сильного болю.

Примусове годування: дворічну дівчинку він силоміць годував цукерками, стискаючи щелепи дитини долонею. Коли дівчинка вкусила його за палець, захищаючись, він вдарив її по обличчю.

Стан дітей: страх та втрата мовлення

Психолог, яка обстежувала дітей у лікарні, зафіксувала тривожні симптоми. Обличчя хлопчика було вкрите синцями, що нагадували сліди від пальців. Дитина почала поводитися як дворічна — стався так званий регрес через пережите насильство.

З висновку психолога: «Обоє дітей не розмовляють. Хлопчик у майже чотири роки не вимовляє жодного звуку. Його мовчання може бути підсвідомим психологічним захистом внаслідок насильницьких дій».

Позиція матері та обвинуваченого

Обвинувачений у суді провину визнав частково. Він заявив, що просто «бавився» з дітьми і хотів їх розвеселити, а синці могли з’явитися від «поцілунків». Захист намагався переконати суд, що це не катування, а лише легкі побої (ст. 126 КК), і просив врахувати бойові заслуги чоловіка.

Свідчення підозрюваного / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Мати дітей, яка була свідком знущань, зазначила, що намагалась захистити дітей, проте її кавалер заявив, що «краще знає, як виховувати малечу». Вона пояснила, що біологічний батько дітей зник безвісти на фронті і зараз вона самостійно виховує хлопчика та дівчинку.

Жінка також заявила, що не хотіла звертатися до поліції, і в суді просила не призначати суворе покарання своєму колишньому співмешканцю.

До поліції звернулась сестра матері дітей, яка побачила, що малечу б’ють та не стала мовчати.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у катуванні за ч. 1 та ч. 2 ст. 127 КК України.

Суд призначив:

За сукупністю злочинів — 5 років та 3 місяці позбавлення волі .

Обставинами, що обтяжують покарання, визнано вчинення злочину щодо малолітніх дітей та осіб, з якими винний перебував у близьких відносинах.

Наразі діти вилучені з родини та перебувають на обліку.

