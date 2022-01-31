На лінії фронті у Водяному самосели топлять сніг через відсутність води і живуть в понищених будинках

На лінії фронті у Водяному самосели топлять сніг через відсутність води і живуть в понищених будинках

У селі залишилось до десяти мешканців.

У Водяному, що на самій лінії фронту, було чути автоматні черги та вибухи у полях. Хоча чують їх вже зруйновані будинки і поодиноки люди.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На одній із вулиць протоптані сліди у снігу тільки біля побитих скалками воріт Сергія. Чоловік каже, що він тут один. Двокімнатний сусідський будинок став для Сергія тимчасовим прихистком, бо власний згорів ще два роки тому під час обстрілів. Це зараз він може спокійно удень пройтись вулицею, бо стріляти стали менше.

«Це там просто стріляють на позиціях з автоматів, вітаються хлопці», - каже про звуки пострілів чоловік.

У Водяному таких як Сергій не більше десяти. Люди розкидані по селу, бо цілих будинків вже майже не лишилось. Усюди пустка і суцільні руїни.

«Все летить в село та б’ють вони, не зважають, що там є мирні. Я не знаю, яка в них честь і достоїнство, там нічого не має», - каже український військовий.

Російські окупанти навмисно цілять по цивільним. Військові кажуть,психологічно хочуть зламати тутешніх, аби ті нарікали на наших воїнів.

«Саме зараз є на нашому напрямку російські ФСБ, позивний «Бобри» - це ДРГ противника і снайпери, тому з настанням сутінків будуть провокації», - каже військовий на позивний Футболіст.

Він - професійний спортсмен, який грав за столичну молодіжку з футболу, кинув улюблену справу і пішов на фронт. Тепер вже майже три роки боронить свою країну і не дуже вірить, що Росія нині зважиться на повномасштабну війну, бо нам, каже, є чим захищатись.

Український військовий дістав поранення поблизу Станиці Луганської | Новини з фронту

«Ми готові! Це брязкання зброєю і провокативні дії з боку Росії. Я думаю наступу не буде, якби хотіли, то пішли б вже, але отримають по зубам і на кордоні там лишаться», - переконує військовослужбовець

Поки військові у полях готуються до нічної варти - Сергій у селі поки не впали сутінки квапиться з прибиранням снігу. Треба по більше нагорнути, аби легше було збирати і топити, бо криниці у Водяному порожні.

Читайте також:

"Ніхто не буде у безпеці": Маркарова заявила, що РФ не обмежиться вторгненням до України

Нуланд про санкції США проти РФ в разі її вторгнення до України: "Буде завдано нищівного удару"

"Стоп, Путін! Стоп, війна!": у Берліні десятки людей вийшли на протест проти агресії РФ щодо України