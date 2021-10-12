На лінії фронту: як живе у прицілі ворога село без світла, доріг та магазинів

На лінії фронту: як живе у прицілі ворога село без світла, доріг та магазинів

Люди перуть руками, а телефони заряджають від сонячної батареї.

У прицілі ворога сьомий рік живуть на лінії фронту з десяток жителів Новоолександрівки. Світла в селі немає, доріг та магазинів - теж. До найближчого містечка болотом і під обстрілами - 7 кілометрів. Окупанти знають про цивільних, але не шкодують набоїв - частина села згоріла саме через запальні набої окупантів. Репортаж із села, яке ще є на мапі, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 11 жовтня 2021 року.

У хащах важко розгледіти село - поруч лінія фронту. Забуті Богом і людьми, десяток жителів цього селища живуть 7 рік просто на лінії фронту.

Суцільна пустка, руїна і бадилля - те, що не розбила війна - доконав вітер, дощ і мародери.

Люди перуть руками. Телефони заряджають від сонячної батареї. Її подарував Червоний Хрест. Більше сюди ніхто не приїздить ані священники, ані автомагазини. До міста йдуть пішки або на велосипедах.

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Війна біля цього села зовсім близько. Її чути і видно.

З окупованого Первомайська, а це усього за десть кілометрів, окупанти можуть і важкою артилерією вдарити. Поки на село летять міни і кулі - кажуть українські військові. Ворог знає, що тут живуть цивільні, але усе одно стріляє.

Ворог постійно нагадує про себе як тільки сутеніє.

Українські військові стоять живим щитом між окупантами і мешканцями села. Левову частку ударів хлопці беруть на себе - не скаржаться, не нарікають, а просто роблять свою роботу, захищають країну і цивільних.

Кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк

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