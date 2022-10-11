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На Луганщині окупанти мінують території та шукають своїх дезертирів - Гайдай

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На Луганщині окупанти мінують території та шукають своїх дезертирів - Гайдай

Фото: Associated Press

Росіяни намагаються хоч якось уповільнити наступ ЗСУ.

На Луганщині росіяни готуються відступати, а тому продовжують мінувати території. Таким чином загарбники думають, що зможуть уповільнити контрнаступ ЗСУ.

Про це в ефірі теламарафону повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

Крім того, окупанти під виглядом виявлення диверсантів ловлять своїх російських дезертирів. Таких, наголосив очільник області, достатньо на Луганщині. Суперечки російської армії скоро приведуть до того, що російська оборона "посиплеться", додав Гайдай.

За словами Гайдая, зі свіжомобілізованих росіян, які Кремль відправляє на війну з Україною, небезпечні лише перші партії. Там призовники, які мають "хоч якесь уявлення про війну і військову справу".

"Їх в першу чергу відправляють на фронт. Хоча вже зараз потрапляють до полону свіжомоблізовані абсолютно цивільних професій. Вони взагалі не знають, що таке автомат, кулемет чи якась інша зброя.

Як повідомлялося, на Херсонщині ЗСУ вщент розбили щойно мобілізованих росіян. Втрати рідних шокували їхніх родичів, і ті влаштували бунт.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
151
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