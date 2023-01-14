На Луганщині військові дали бій і взяли в полон росіян, які були одягнені в український піксельний однострій

На Луганщині 92-га бригада провела важливий контрнаступальний бій на Сватівському напрямку, розгромивши підрозділ 27-ї гірсько-стрілецької бригади окупантів і взявши значну кількість полонених. Бійці повідомили кореспонденту ТСН Андрію Цаплієнку деталь, на яку варто звернути увагу нашим воїнам на фронті.

Контрнаступальна операція була в селі Новоселівське, це 20 кілометрів від Сватового. Тут ворог - здебільшого мобілізовані, більша частина з яких була відправлена до окупаційного війська восени минулого року. Українці завдали влучних ударів по місцям розташування окупантів.

На відео зафіксували, наскільки несподіваною була для них українська контратака, їх просто змусили залишити село. Потім нав'язали контактний бій, в якому була знищена чимала кількість російських гірських стрільців. Шестеро з них потрапило до полон, один із них - москвич, який був засуджений в 2016 роц, а в 2022 звільнився. Щойно почалась мобілізація, перед ним поставили вибір - або за ґрати, або на війну. Він без вагань визнає, що є окупантом і загарбником. “Беззастережно Росія напала на Україну, тут не може бути нічого іншого. Ми на вашій землі. Не ви на нашій, а ми на вашій. Мобілізація, якщо не мобілізація, це термін. Якось так", - каже полонений.

Одна важлива деталь, на якій наголошують бійці - він і ще кілька противників були одягнені в форму, яка нагадує традиційний український однострій, так званий "піксель". Полонений каже, що купив її в Москві на ринку. “Черкізовський ринок, купив штани, я тільки тут дізнався, що це ваша форма. Хлопці дивилися всі бирки, самі були здивовані. Виготовлено в Росії", - переконує військовополонений.

Примітно, що “шоу з переодяганням” в український однострій помітили на кількох інших ділянках фронту, зокрема в Соледарі. Українські бійці попереджають про те, що можливі спроби провести провокації з використанням української форми, аби ввести в оману наших бійців.

Читайте також:

"Хотілось плюнути йому в лице": українець дезертував із французької армії, щоб захищати Україну

Під Вугледаром натівська САУ нищить позиції ворога під прикриттям “Ігли”

Унікальні спальники для військових з додатковим підігрівом створили на Вінниччині