На Луганщині постійно ворог обстрілює село, хоча знає, що там немає українських військових

Кулі і міни по цьому селу б’ють постійно.
Без світла й води під постійними обстрілами окупантів живуть мешканці Катеринівки, на Луганщині. Б'є ворог - з кулеметів, гранатометів та, навіть мінометів - просто по селу й цивільних, знаючи напевно, що українських військових там немає, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 13 грудня.
Володимир Миколайович говорить про свій побитий скалками будинок у прифронтовій Катеринівці. У будинку, що лежить на лінії вогню окупантів, він живе у двох з дружиною. На цьому кутку села їх живе четверо. Усі інші виїхали. Війна тут щодня.
Пенсіонер на вулиці зірвав розтяжку. Лише дивом уцілів хоч і був побитий скалками. Їхати подружжю нікуди. Так і живуть під постійними обстрілами.
Кулі і міни по цьому селу б’ють постійно. Окупанти знають, що там живуть цивільні і усе одно цілять туди навмисно.
Вирви від останніх 120 мін досі видно у полях вони навіть не встигли зарости. Боєць на позивний Карабін воює з 14 року. І добре вже розуміє, коли стріляють місцеві, а коли спеціалісти з РФ. З вищою педагогічною освітою нині вчить не дітей в школі, а молодих бійців на фронті як воювати.
За спиною у хлопців та сама Катеринівка. Тим часом дід Володимир коли тихо готується до зими. Спиляна абрикоса з саду піде на дрова. Раніше з опаленням хоч Червоний Хрест допомагав. Але вже рік, як сюди ніхто не їздить. З сутінками Катеринівка розчиняється у темряві і відлунні канонади.
Нагадаємо, що російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму.
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