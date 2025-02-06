На Львівщині чоловік отримав повістку і втік з ТЦК: чи уник він мобілізації

Житель Львівщини втік з приміщення ТЦК після отримання повістки. Він заявив, що боїться служити. Чи покарав його суд?

У Львівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Городоцького райсуду Львівської області.

За даними суду, 10 червня 2024 року жителя Львівщини визнали придатним до мобілізації. Проте він втік з території місцевого ТЦК, щоб уникнути мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "пройшовши військово-лікарську комісію та отримавши 10.06.2024 повістку про відправку того ж дня у розпорядження командира військової частини для проходження військової служби, ухилився від призову через страх за своє життя під час служби у воєнний час".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний вирок на 1 рік іспитового терміну.

"Враховуючи тяжкість злочину, те що останній усвідомив свою вину, про вчинене шкодує, має на утриманні малолітню дитину з вадами здоров`я, висновок органу пробації про можливість його виправлення без обмеження або позбавлення волі на певний строк, інші обставини справи, суд вважає за можливе застосувати до чоловіка ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування призначеного за цим вироком покарання з випробуванням", - йдеться у поясненні суду.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку поштою і відмовився від мобілізації, бо "він працевлаштований".

Читайте також: