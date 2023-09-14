На Львівщині декомунізували “золотого” прикордонника: фото

У четвер, 14 вересня, у Яворівському районі Львівщини на території військового містечка прикордонників було знесено один із символів радянської епохи — “позолочену” скульптуру радянського охоронця кордону із собакою. Цей пам’ятник “прикрашав” військову частину від 1960-х років.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив радник начальника Львівської ОВА, причетний до робочої групи з декомунізації, Олег Радик.

За його словами, на території Мостиської громади, де розташована військова частина, демонтаж об’єктів монументальної пропаганди часів СРСР тривав доволі активно. Але, оскільки здійснювати роботи з демонтажу цього пам’ятника на режимному об’єкті повинні були самі прикордонники, начальнику ОВА Максиму Козицькому довелося надсилати відповідного листа на адресу керівництва Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Пам'ятник радянському прикордоннику на Львівщині / Фото: із соцмереж

“Наголошуємо на тому, що радянська армія була окупаційною армією, і всі маркери, що були споруджені на території військових частин, як-от “алеї слави”, пам’ятники радянському прикордоннику тощо, мають бути демонтовані відповідно до Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”, - йшлося в офіційному листі ЛОВА.

Зрештою, сьогодні демонтаж цього об’єкта з публічного простору військової частини прикордонної служби все таки відбувся.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

За словами Олега Радика, схожі обʼєкти досі ще існують на території військових містечок у двох населених пунктах Львівщини - Великих Мостах і Нижанковичах.

Станом на 14 вересня у Львівській області загалом виявили 291 об’єкт, який підлягав демонтажу у процесі декомунізації та деколонізації, демонтовано – 221.

Нагадаємо, раніше на Львівщині місцеві селяни не дозволяли демонтувати радянський пам'ятник колгоспниці, бо вона схожа на Юлію Тимошенко. Агресивні чоловіки кидались на активістів з погрозами та лайкою, через що довелось викликати поліцію.

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