На Львівщині на під’їздах до кордону швидкі не мають шансу на проїзд через шалені затори

На Львівщині на під’їздах до кордону швидкі не мають шансу на проїзд через шалені затори

Люди, які потребують допомоги медиків у заторах ближче до перетину ризикують не дочекатись допомоги.

На Львівщині медики швидкої просять громадян, які стоять у черзі на україно-польському кордоні, забезпечити їм проїзд до пунктів пропуску.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

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Через багатотисячне скупчення автівок, блокується смуга зустрічного руху. Така ситуація на усіх пунктах пропуску, їх на Львівщині шість. Карети швидкої не мають змоги об’їхати, тож не можуть вчасно потрапити до людей, яким стало зле, і які чекають на перетин кордону ближче до пункту пропуску.

Нагадуємо, через кордон випускають жінок та дітей, чоловіків віком від 18 до 60 років виїзд заборонений.