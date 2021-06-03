На Львівщині на водоспаді загинув 12-річний хлопчик: що відомо про фатальну шкільну екскурсію

Учень загинув під час шкільної екскурсії.

На Львівщині 12-річний хлопчик смертельно травмувався під час шкільної екскурсії на водоспаді ​​​​​у селі Кам’янка. За фактом загибелі шестикласника поліція відкрила кримінальне провадження. Винному загрожує до п‘яти років ув’язнення. Утім, навіть після трагедії доступ на водоспад не закрили.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.

Відомо, що водоспад у селі Кам’янка дуже популярний, туди постійно приїздять екскурсії, зокрема й шкільні. Напередодні туди приїхали і учні 82-ї львівської школи. Загалом зібралося на екскурсію два класи.

До приїзду рятувальників допомогти школяру намагалися і вчителі, і місцеві. Хлопчик був посередині водоспаду, де найсильніша течія. Оперативно приїхали працівники ДСНС, які бензопилкою вивільнили дитину з-під дерева, за яке зачепилася, та мотузками витягнули на берег і передали медикам. На жаль, лікарі констатували смерть.

"Хлопчик надто близько підійшов до води, була швидка течія, він посунувся, послизнулась нога і хлопчик впав у воду", - каже керівниця Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міськради.

Також читайте Хотів зробити селфі на тлі водоспаду: подробиці загибелі учня під час шкільної екскурсії в Львівській області

Відомо, що директора заповідника на території, якого розташований водоспад, копи вже допитали, а от класну керівничку ще ні. Після нещастя 45-річна класна керівничка, яка супроводжувала дітей, опинилася в реанімації. Жінку госпіталізували в дуже важкому стані, у неї психоемоційна травма.

Також допомогу надавали вчителю християнської етики, який намагався врятувати школяра і довгий час перебував у холодній воді.

Відвідування заповідника Сколівські бескиди і самого водоспаду - це платна послуга, але якихось особливих заходів безпеки немає. Там розміщені трухляві поручні, кілька загороджувальних стовпців і маленька табличка, яку майже неможливо прочитати, з попередженням, що слизько. Місцеві кажуть, що там не вперше травмуються і діти, і дорослі. Але це не зупиняє туристів. Зокрема, і груп з дітьми.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: поліція допитала директора заповідника, на території якого загинув шестикласник

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання