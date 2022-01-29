На Львівщині пасажирський потяг здійснив наїзд на двох пішоходів: подробиці трагедії

Машиніст застосував екстрене гальмування, але зупинити потяг не встиг.

У містечку Пустомити біля Львова двоє людей загинуло під колесами пасажирського потяга. Чоловік і жінка уночі переходили колію у невстановленому місці, а потяг мчав на великій швидкості. Уникнути наїзду на людей машиніст не зміг.

Про подробиці цього трагічного випадку йдеться в суботу, 29 січня, в сюжеті ТСН.19:30.

Близько другої години ночі в суботу, 29 січня, машиніст потяга “Ужгород - Лисичанськ” застосував екстрене гальмування, коли через колію перебігало декілька людей. Двоє з них опинилися під колесами - 43-ти річна жінка від отриманих травм загинула на місці, а життя 52-ти річного чоловіка намагалися врятувати у місцевій лікарні.

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Як розповів анестезіолог Пустомитівськї лікарні Олександр Абрамов, майже годину тривали реанімаційні заходи, але врятувати пацієнта не вдалося. “Важкі травми були, не сумісні з життям - травма голови, грудної клітки, множинні переломи кісток”, - пояснював лікар.

У поліції зауважили, що люди, які перебігали колію, вважали, мабуть, що приближається вантажний електропотяг, який не рухається так швидко, як пасажирський, і вони встигнуть перебігти.

Наїзд трапився всього за кілька метрів від мосту над коліями. Але місцеві ходять ним неохоче, обираючи дорогу навпростець через рейки. Пішоходів не спиняють ні попереджувальні сигнали, ні смертельні нещасні випадки. Останній такий, за словами чергової на переїзді, був тут всього два місяці тому.

За фактом загибелі двох людей на залізниці поліція відкрила кримінальне провадження з приміткою - нещасний випадок. Через аварію потяг до Лисичанська прибув зі півторагодинним запізнення.

У Львівській області двоє людей загинули під колесами потяга

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