На Львівщині почали відключати світло: хто залишиться без електрики і який рекордний борг

На Львівщині вимикають живлення побутовим боржникам електроенергії. Перші у списку на відключення ті, у кого заборгованість десятки тисяч гривень. Її накопичили від початку війни - доки діяв мораторій на відключення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Жителька Львівщини Дарія визнає, комунальні послуги не сплачує не перший рік, бо нема чим.

У неї лічильник розташований зовні - доступ до нього вільний. Тож електрику вимикають швидко. Така ж ситуація з боргом і у жителя Львівщини. Та цього разу- лічильник всередині будинку, але і він впускає енергетиків.

Мешканці триповерхового будинку на Львівщині теж не платять за електрику. Їхні сусіди кажуть - родина за кордоном. Енергетики твердять: у цьому будинку електроенергію вимикають вже не вперше. Тут давні борги. Живлення вимкнуть напряму з електроопори.

Відключення світла

Нині на Львівщині понад двісті тисяч боржників. Загальний борг за електроенергію сягає понад двісті мільйонів гривень. Першими відключають живлення тим, в кого - від 20 до 80 тисяч гривень. Є і рекордсмен - який боргує аж 180 тис. грн.

"Кожен боржник отримує листа попередження про те, що його готують до відімкнення і після цього він матиме 10 робочих днів, щоб погасити суму боргу", - каже менеджерка з комунікацій "Львівенергозбуту" Юлія Потієвська.

Якщо світло відімкнули, відновити його споживачу коштуватиме приблизно півтори тисячі гривень. І чекати доведеться - від 3 до 5 днів.

Відключення світла

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Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів під час опалювального сезону чи після його завершення навіть не обговорюється.

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