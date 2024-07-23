На Львівщині швейцар отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як це закінчилось

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, підозрюваний працює швейцаром у ДП "Санаторій Молдова". Він 7 листопада 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним до військової служби.

У березні 2024 року йому дали повістку, проте житель Львівщини категорично відмовився її отримувати та написав заяву.

На суді чоловік провину визнав та заявив, що він відмовився від мобілізації через проблеми зі здоров'ям.

Суд проаналізував матеріли справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві батько трьох дітей відмовився отримувати повістку.

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