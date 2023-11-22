На Львівщині військкомам дозволили перевіряти документи у всіх чоловіків на вулиці: чи законно це

На Львівщині працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) уповноважили перевіряти документи у всіх військовозобов’язаних чоловіків віком 18-60 років на території області.

Відповідний наказ видав керівник апарату Львівської ОВА та комендант області Тарас Грень.

Наказ коменданта про перевірку документів Львів

Так, Львівська ОВА від 17 листопада 2023 року наказала зобов’язати військовозобов’язаних на час дії воєнного стану мати при собі та надавати на вимогу для перевірки уповноваженим особам ТЦК СП документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного).

А також уповноважити військовослужбовців ТЦК СП на перевірку цих документів на території Львівської області.

“Контроль за виконанням наказу залишаю за собою”, — йдеться в наказі коменданта.

Наказ / Львівська ОВА

Чи законний такий наказ

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що до наказу Львівської ОВА є багато питань. Але почнемо з того, за яких підстав та хто, згідно до чинного законодавства, має право перевіряти документи громадян в період дії правового режиму воєнного стану.

Так, згідно до статті восьмої закону України “Про правовий режим воєнного стану”, у період дії воєнного стану військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів державної влади чи місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

До таких заходів відноситься, зокрема, перевірка документів у осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, у порядку визначеному Кабінетом міністрів України.

Порядок, підстави перевірки документів під час воєнного стану, а також коло осіб які мають на це повноваження, визначений Постановою КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456.

Чи мають право військові перевіряти документи на вулиці

Вичерпними підставами для перевірки документів у осіб згідно до вказаної Постанови КМУ, є:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

“Тобто перевіряти у громадян документи, які, наприклад, не вчиняють жодного правопорушення, та не викликають обґрунтованих підозр, лише за тією підставою, що це є людина чоловічої статі в віці від 18-60 років вже є незаконними заходами. І наказ Львівської військової адміністрації не може містити зобов’язання чоловіків надавати свої документи представникам ТЦК СП лише за вимогою представників ТЦК СП без підстав, що визначені Постановою КМУ”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Хто має право перевіряти документи у воєнний час

За словами Марини Бекало, згідно до зазначеної Постанови КМУ, військовим командуванням разом із військовою адміністрацією видається наказ про перевірку документів у осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за яким призначається комендант.

Призначений комендант у свою чергу видає наказ про надання повноважень на здійснення таких заходів відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

“Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) не відносяться до зазначеного переліку компетентних органів, а тому їхні представники не можуть бути уповноважені на здійснення таких заходів”, — розповіла ТСН.ua адвокатка.

Згідно до Постанови КМУ від 23 лютого 2022 р. № 154, ТЦК та СП є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

“Тобто їхні повноваження обмежуються виключно питаннями забезпечення військового обов’язку та мобілізаційної підготовки осіб, але повноважень на здійснення таких заходів як перевірка документів, огляд речей, транспортних засобів вони не мають, та не можуть бути надані наказом коменданта. Тобто наказ коменданта Львівської області Тараса Греня суперечить Постанові КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456”, — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Чи можна не надавати документи представникам ТЦК СП

Адвокатка розповіла, що згідно до ст.19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

“Тож виконувати наказ коменданта, який не відповідає законодавству, ніхто не зобов'язаний. Відповідно, така особа не може бути притягнута до відповідальності”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Нагадаємо, у Львові посеред вулиці стався черговий скандал з працівниками ТЦК. На відео зафіксували сутичку між парою та людьми у військовій формі. Конфлікт завершився "запакуванням" чоловіка до автомобіля та лайкою з жінкою. На інцидент уже відреагували у Львівському ТЦК та СП.

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